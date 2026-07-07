تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

التحالف الذي لا غنى عنه: لماذا تبقى واشنطن الركيزة الاستراتيجية الأهم لإسرائيل

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-07-2026 | 06:30
A-
A+
التحالف الذي لا غنى عنه: لماذا تبقى واشنطن الركيزة الاستراتيجية الأهم لإسرائيل
التحالف الذي لا غنى عنه: لماذا تبقى واشنطن الركيزة الاستراتيجية الأهم لإسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الى انه ومع مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة، تعود العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية إلى الواجهة بوصفها واحدة من أكثر الشراكات رسوخاً وتأثيراً في النظام الدولي الحديث. فذكرى إعلان الاستقلال الأميركي في فيلادلفيا لا تمثل بالنسبة إلى إسرائيل مجرد محطة تاريخية للاحتفاء بصديقة بعيدة، بل مناسبة لإعادة التأكيد على عمق العلاقة التي تربط بين الدولة العبرية والقوة العظمى الأكبر في العالم.
Advertisement
 
وترى "معاريف" أن التحالف بين القدس وواشنطن يتجاوز كونه تعاوناً أمنياً أو شراكة سياسية ظرفية، إذ يقوم، قبل كل شيء، على منظومة قيم مشتركة تشكلت عبر عقود. فالعلاقة بين البلدين، وفق الصحيفة، تستند إلى رؤية متقاربة حول الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلى اعتقاد مشترك بأن مستقبل المجتمعات يُبنى على حماية الحريات الفردية، وتشجيع الابتكار، والدفاع عن المبادئ التي قامت عليها الحضارة الغربية.
 
ومن هذا المنطلق، لا يُنظر إلى التحالف الأميركي ـ الإسرائيلي باعتباره صفقة مصالح متبادلة فحسب، بل باعتباره ارتباطاً استراتيجياً عميقاً نشأ من تقاطع تاريخي وفكري بين بلدين يقدمان نفسيهما كـ"دولتي فكرة". فالولايات المتحدة قامت على مشروع سياسي هدفه بناء مجتمع قائم على الحرية، فيما تأسست إسرائيل على حلم قومي وتاريخي لشعب يسعى إلى بناء دولته في أرضه، وفق ما يرد في المقال.
 
وتشير الصحيفة إلى أن المسافة الجغرافية بين البلدين لا تقلل من حجم التقارب بينهما، لأن الرابط الأساسي ليس الموقع بل القيم. فكلا المجتمعين تشكلا بدرجة كبيرة من موجات الهجرة، وكلاهما اعتمد على روح المبادرة والريادة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، الأمر الذي أنتج شراكات بارزة في مجالات التكنولوجيا والطب والعلوم والابتكار.
 
وبحسب "معاريف"، فإن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أثبت أهميته خصوصاً في ظل التحولات الدولية المتسارعة، حيث تواجه الديمقراطيات تحديات متزايدة من قوى تعتبرها الصحيفة معادية للنظام الليبرالي العالمي. وفي هذا السياق، تقدم إسرائيل نفسها كحليف متقدم للغرب في منطقة الشرق الأوسط، فيما تمثل الولايات المتحدة بالنسبة إليها القوة القادرة على دعم هذا الموقع وحمايته.
 
ويؤكد المقال أن أهمية واشنطن بالنسبة إلى إسرائيل لا تختصر بالمساعدات العسكرية أو الدعم السياسي في المحافل الدولية، رغم أهميتهما، بل ترتبط أيضاً بحاجة إسرائيل إلى مظلة استراتيجية وسياسية في بيئة إقليمية ودولية متغيرة. فالعلاقة مع الولايات المتحدة تمنح إسرائيل عمقاً دولياً يمنع عزلتها ويعزز موقعها ضمن شبكة أوسع من الدول التي تتشارك معها الرؤية حول الأمن والاستقرار والقيم الديمقراطية.
 
كما تستعيد "معاريف" المحطات التاريخية التي عززت مكانة الولايات المتحدة لدى الإسرائيليين، بدءاً من اعترافها المبكر بإسرائيل عام 1948، مروراً بدورها في استقبال اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد، وصولاً إلى تقديمها نموذجاً لديمقراطية قادرة على مراجعة نفسها والتطور المستمر.
 
وفي مواجهة الدعوات التي تظهر أحياناً داخل إسرائيل للمطالبة بمزيد من الاستقلالية عن واشنطن أو تقليص الاعتماد عليها، تشدد الصحيفة على أن قوة إسرائيل لا تقوم على عامل واحد، بل على مزيج من قوتها الذاتية وقدرتها على بناء تحالفات استراتيجية مع دول تشاركها المصالح والقيم.
 
وتخلص "معاريف" إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية لإسرائيل، وأن الحفاظ عليها يتطلب إدارة حكيمة للعلاقة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، حتى في مراحل الخلافات السياسية.
 
وفي الذكرى الـ250 للولايات المتحدة، ترى "معاريف" أن تمثال الحرية لا يمثل فقط رمزاً أميركياً شهيراً، بل تجسيداً لمعنى أوسع بالنسبة إلى إسرائيل: شراكة تاريخية ترى فيها واشنطن أكثر من حليف، بل شريكاً استراتيجياً في معركة طويلة من أجل الحفاظ على ما تعتبره قيم العالم الحر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
البعريني: يبقى التزام الجميع ببنود اتفاق وقف اطلاق النار الركيزة الأساسية لصون لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تتدخل بقوة لحماية عملتها بعد تراجع الين أمام الدولار
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي للجزيرة: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل كشف الاستراتيجية الانتهازية لإيران
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الديمقراطية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

ديمقراطي

إسرائيل

المحطات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-07
Lebanon24
11:13 | 2026-07-07
Lebanon24
11:13 | 2026-07-07
Lebanon24
11:00 | 2026-07-07
Lebanon24
10:49 | 2026-07-07
Lebanon24
10:27 | 2026-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24