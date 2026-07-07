في اليوم الرابع من مراسم التشييع.. نعش خامنئي يصل مدينة قم

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يتواصل اليوم الثلاثاء توافد الحشود إلى شوارع مدينة قم في جنوب ، في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، غداة مشاركة الملايين في مراسم وداعه في العاصمة .ووُضع نعش خامنئي الذي قُتل في الضربات الأميركية على في 28 شباط الماضي، في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.وأظهرت لقطات جوية عرضها التلفزيون الرسمي شوارع هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة مكتظة بالمشاركين في المراسم.وخلال الصلاة التي قادها عبد الله جوادي آملي (93 عاما)، ردد حشد كبير بصوت واحد "الموت لأميركا!"، وهو من الشعارات التي عادة ما تُرفع خلال المناسبات الرسمية المقامة في إيران.وأظهرت لقطات أخرى أشخاصا، بينهم رجال دين معمّمون، وهم يلقون نظرة الوداع على نعش خامنئي إلى جانب نعوش عدد من أفراد عائلته قضوا معه من بينهم حفيدته البالغة 14 شهرا بحسب السلطات الإيرانية.ومن المقرر أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى ، اليوم الثلاثاء، لزيارة مرقدي الإمام علي في النجف والإمام الحسين في كربلاء، قبل العودة إلى إيران حيث يوارى الثرى في 9 في مسقطه مدينة مشهد (شمال شرق)، بجوار مرقد الإمام علي الرضا.