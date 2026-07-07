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عربي-دولي

في اليوم الرابع من مراسم التشييع.. نعش خامنئي يصل مدينة قم

Lebanon 24
07-07-2026 | 03:49
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في اليوم الرابع من مراسم التشييع.. نعش خامنئي يصل مدينة قم
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يتواصل اليوم الثلاثاء توافد الحشود إلى شوارع مدينة قم في جنوب طهران، في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، غداة مشاركة الملايين في مراسم وداعه في العاصمة الإيرانية.
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ووُضع نعش خامنئي الذي قُتل في الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط الماضي، في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.

وأظهرت لقطات جوية عرضها التلفزيون الرسمي شوارع هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة مكتظة بالمشاركين في المراسم.

وخلال الصلاة التي قادها عبد الله جوادي آملي (93 عاما)، ردد حشد كبير بصوت واحد "الموت لأميركا!"، وهو من الشعارات التي عادة ما تُرفع خلال المناسبات الرسمية المقامة في إيران.

وأظهرت لقطات أخرى أشخاصا، بينهم رجال دين معمّمون، وهم يلقون نظرة الوداع على نعش خامنئي إلى جانب نعوش عدد من أفراد عائلته قضوا معه من بينهم حفيدته البالغة 14 شهرا بحسب السلطات الإيرانية.

ومن المقرر أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى العراق، اليوم الثلاثاء، لزيارة مرقدي الإمام علي في النجف والإمام الحسين في كربلاء، قبل العودة إلى إيران حيث يوارى الثرى في 9 تموز في مسقطه مدينة مشهد (شمال شرق)، بجوار مرقد الإمام علي الرضا.


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