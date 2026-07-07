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بالفيديو.. إنقاذ أم وأطفالها بعد بقائهم 12 يوما تحت الأنقاض جراء زلزالي فنزويلا

Lebanon 24
07-07-2026 | 04:16
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بالفيديو.. إنقاذ أم وأطفالها بعد بقائهم 12 يوما تحت الأنقاض جراء زلزالي فنزويلا
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تمكنت فرق الإنقاذ والمتطوعون في ولاية لا غوايرا الفنزويلية من انتشال أم وأطفالها الثلاثة أحياء من تحت أنقاض مبنى منهار، وذلك بعد بقائهم محاصرين لمدة 12 يومًا إثر الزلزال المزدوج الذي ضرب المنطقة.

وتمت عملية الإنقاذ في 5 تموز في منطقة كاراباليدا، حيث واصل متطوعون وعناصر من فرق الإنقاذ عمليات البحث يدويًا وسط الأنقاض، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الأسرة وإخراج أفرادها، وهم أم وشاب وطفل ورضيع، في مشهد مؤثر وثقته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات أفراد فرق الإنقاذ وهم ينتشلون الناجين وسط أكوام الخرسانة والحديد، في لحظة امتزجت فيها مشاعر الفرح والتأثر بعد أيام طويلة من البحث المتواصل.
 
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