بالفيديو.. إنقاذ أم وأطفالها بعد بقائهم 12 يوما تحت الأنقاض جراء زلزالي فنزويلا

🚨 MILAGRE NA VENEZUELA! 🙏❤️



Quase 12 dias soterrados no escuro, sem comida, sem água, em meio a concreto, ferros e escombros… e ainda com vida!

Uma mãe e seus três filhos (um jovem, uma criança e uma bebê) foram resgatados com vida na noite de 5 de julho na OPP Caribe, em… pic.twitter.com/q2N6c5L9YT