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إقتصاد

الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي

Lebanon 24
07-07-2026 | 07:51
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الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي
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أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، داعيا المستثمرين ورواد الصناعة حول العالم للمشاركة في إعادة الإعمار وبناء مستقبل اقتصادي جديد للبلاد.
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وقال الشرع عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقد اجتماع مغلق تناول ملفات التعاون المشترك، إن "سوريا تمتلك موقعا استراتيجيا يربط البحر المتوسط بالخليج والعراق"، مشيرا إلى أن "أهمية هذا الموقع تتزايد في ظل حاجة العالم إلى ممرات تجارية آمنة ومستقرة، ما يعزز دور سوريا كمحور رئيسي في حركة النقل والتجارة الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن "تطوير البنية التحتية يمثل أولوية ضمن المرحلة المقبلة، موضحا أن المشاريع المطروحة تشمل تحديث الموانئ والمطارات، وتجديد أسطول الطيران وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، إضافة إلى استكشاف مصادر الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه، ودعم قطاعات الصحة والصناعات الغذائية والتحول الرقمي".

وأوضح الشرع أن "المدن الصناعية السورية جاهزة لاستقبال الاستثمارات، مؤكدا العمل على توفير بيئة اقتصادية حديثة تقوم على القوانين والمؤسسات وتشجع الشراكات طويلة الأمد".

وأضاف أن "الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا تمثل نموذجا للعلاقات الاقتصادية التي تسعى سوريا إلى تطويرها مع أوروبا والعالم، على أساس المصالح المشتركة والمشاريع التي تسهم في دعم التنمية وإعادة الإعمار".
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