إيطاليا توقف شخصين بشبهة التجسس لمصلحة روسيا

أعلنت الشرطة ، اليوم الثلاثاء، توقيف شخصين للاشتباه بتورطهما في أنشطة تجسس لحساب ، من بينهما شخص كان يعمل سابقًا في جهاز الاستخبارات الوطنية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الموقوفين قاما بتسريب معلومات، من بينها بيانات حصل عليها "عسكريون في الخدمة"، إلى شخص يُعتقد أنه ضابط استخبارات روسي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبحسب الشرطة، فإن المشتبه به ، البالغ من العمر 59 عامًا، كان على تواصل مع "ضابط مزعوم في الاستخبارات الروسية يتمتع بحصانة دبلوماسية داخل الأراضي الإيطالية".

وأضاف البيان أن المشتبه به حصل على المعلومات المطلوبة من ستة مصادر، بينها أربعة عسكريين في الخدمة يشغلون مواقع ذات مستوى عالٍ من السرية، قبل أن ينقلها إلى الجانب الروسي مقابل مبالغ مالية.

ولم تكشف السلطات الإيطالية عن هوية الموقوف الثاني أو تفاصيل إضافية بشأن دوره في القضية.