غارات اميركية عنيفة على طهران.. وايران تتوعد بالرد

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الأربعاء، أن قواتها استكملت جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد ، استهدفت خلالها أكثر من 80 هدفًا باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك ردًا مباشرًا على الهجمات الأخيرة التي طالت سفنا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

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وقالت القيادة في بيان نشر على منصة "أكس"، إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادارات الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا صغيرًا تابعا ل"الحرس الثوري" في المضيق ومحيطه، بهدف تقويض قدرة مواصلة استهداف حركة التجارة الدولية عبر الممر الملاحي.





واعتبرت القيادة المركزية الأميركية أن الهجمات الإيرانية "غير مبررة" وتشكل "انتهاكا واضحا وخطيرا" لاتفاق وقف إطلاق النار، كما تقوض حرية الملاحة.



إلى ذلك، أكدت القيادة أن قواتها ستبقى في حالة جاهزية لمحاسبة إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق أو تمتثل لبنوده. كما أضاف البيان أن إيران هاجمت مؤخرًا ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وهي ناقلة «إم/تي آل رقيات» التي ترفع علم جزر مارشال، وناقلة «إم/تي وديان» التي ترفع السعودي، وناقلة «إم/تي قبرص بروسبيريتي» التي ترفع علم ليبيريا.واعتبرت القيادة المركزية الأميركية أن الهجمات الإيرانية "غير مبررة" وتشكل "انتهاكا واضحا وخطيرا" لاتفاق وقف إطلاق النار، كما تقوض حرية الملاحة.إلى ذلك، أكدت القيادة أن قواتها ستبقى في حالة جاهزية لمحاسبة إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق أو تمتثل لبنوده.

في المقابل، توعدت ، الأربعاء، برد "حاسم" على الضربات الأميركية ضدّ أهداف قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين، فيما زعمت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق طهران صواريخ على سفن حربية أميركية.

وقالت في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني على قناته في تلغرام "توجه إيران تحذيرا جادا في شأن عواقب خرق الاتفاق"، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي".



وبعد وقت قصير من بيان الخارجية ذكرت وكالة "فارس" أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف بحرية أميركية.



صافرات إنذار في البحرين

في حين، أعلنت البحرينية إطلاق صافرات الإنذار الثلاثاء بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران.



وكتبت وزارة الداخلية على إكس "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".