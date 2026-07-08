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عربي-دولي

موقع "أكسيوس" يكشف كواليس قرار ترامب بضرب إيران

Lebanon 24
08-07-2026 | 01:26
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موقع أكسيوس يكشف كواليس قرار ترامب بضرب إيران
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كشف موقع "أكسيوس" ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أوامر تنفيذ الضربات العسكرية الجديدة على إيران أثناء وجوده في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي.  
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وبحسب "أكسيوس"، وافق ترامب على خطة الضربة وأعطى الضوء الأخضر لتنفيذها من أنقرة، في أعقاب هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز ونسبتها واشنطن إلى إيران.

وعقد ترامب اجتماعا في العاصمة التركية ضم وزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركةالجنرال دان كين ومسؤولين أميركيين آخرين.

وجاء قرار الضربة بينما كان ترامب يشارك في قمة للناتو خيمت عليها خلافات حادة بين واشنطن وعدد من حلفائها الأوروبيين بشأن الحرب على إيران، إذ انتقد الرئيس الأميركي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لعدم تقديم ما اعتبره دعما كافيا لبلاده.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الضربات التي نفذها الجيش الأميركي كانت أكبر بأربعة إلى خمسة أضعاف من حيث النطاق والقوة مقارنة بالغارات السابقة التي وقعت قبل نحو عشرة أيام.

وشملت الأهداف أنظمة دفاع جوي إيرانية، ومنظومات للمراقبة الساحلية، وصواريخ أرض-جو، ومواقع لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة ومنشآت في الموانئ.



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