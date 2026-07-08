ترامب يُعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران: لا أريد التعامل معهم إنهم "مرضى"

في تصريح مُفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أن مذكرة التفاهم مع طهران
"انتهت"، مشيرا إلى عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران
، قائلا: " لا أريد التعامل معهم إنهم "مرضى".
وأضاف ترامب
اليوم الأربعاء من أنقرة
إن الإيرانيين يقفون وراء المشكلات في المنطقة"، مضيفا أن الولايات المتحدة
"أهدرت الكثير من الوقت" في التعامل مع طهران.
وأكد ترامب مجددا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وقال ترامب إنه غير راض عن موقف حلف شمال الأطلسي
(الناتو) بشأن كل من إيران وغرينلاند، معتبرا أن الولايات المتحدة لا تحظى بمعاملة منصفة داخل الحلف.
وأضاف أن واشنطن
أنفقت أكثر من تريليون دولار على حماية حلف الناتو
، لكنه قال إن الحلف لم يقدم الدعم للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفها بـ"أول دولة راعية للإرهاب".
كما اعتبر أن الولايات المتحدة تسهم في تمويل الحلف بشكل غير متناسب مقارنة ببقية الأعضاء، مشيرا إلى أن غرينلاند تمثل "قضية كبيرة" بالنسبة لواشنطن.