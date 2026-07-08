ترامب يُعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران: لا أريد التعامل معهم إنهم "مرضى"

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في تصريح مُفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي أن مذكرة التفاهم مع "انتهت"، مشيرا إلى عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع ، قائلا: " لا أريد التعامل معهم إنهم "مرضى".وأضاف اليوم الأربعاء من إن الإيرانيين يقفون وراء المشكلات في المنطقة"، مضيفا أن "أهدرت الكثير من الوقت" في التعامل مع طهران.وأكد ترامب مجددا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.وقال ترامب إنه غير راض عن موقف (الناتو) بشأن كل من إيران وغرينلاند، معتبرا أن الولايات المتحدة لا تحظى بمعاملة منصفة داخل الحلف.وأضاف أن أنفقت أكثر من تريليون دولار على حماية حلف ، لكنه قال إن الحلف لم يقدم الدعم للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفها بـ"أول دولة راعية للإرهاب".كما اعتبر أن الولايات المتحدة تسهم في تمويل الحلف بشكل غير متناسب مقارنة ببقية الأعضاء، مشيرا إلى أن غرينلاند تمثل "قضية كبيرة" بالنسبة لواشنطن.