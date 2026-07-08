من العملات إلى جوازات السفر.. هكذا يرسخ ترامب إرثه السياسي (صور)

في ظل حكمه للولايات المتحدة الأميركية، يواصل الرئيس الأميركي اتخاذ خطوات تحمل اسمه وصورته أو توقيعه، في إطار مساعٍ لترسيخ إرثه السياسي.

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ومن جوازات السفر والعملات التذكارية إلى الأوراق النقدية والمباني الحكومية، بات حضور يمتد إلى عدد من الإصدارات والرموز الرسمية وشبه الرسمية، في خطوات أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون فيها تكريماً للرئيس، ومعارضين يعتبرونها توظيفاً لمؤسسات الدولة لتعزيز حضوره الشخصي.



وكشفت صحيفة " بوست" الأميركية أن إدارة ترامب أطلقت خلال الأشهر الماضية سلسلة من المبادرات المرتبطة باحتفالات مرور 250 عاماً على استقلال ، حمل كثير منها اسم الرئيس أو صورته أو توقيعه، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى بناء إرث سياسي طويل الأمد.



ومن أبرز هذه المبادرات إصدار نسخة تذكارية من جواز السفر الأميركي، أعلن عنها ترامب في 26 حزيران الماضي عبر منصة "تروث سوشيال". وفعلياً، يحمل الجواز صورة للرئيس داخل المكتب البيضاوي خلف مكتب "ريسوليوت"، إلى جانب توقيعه ونص إعلان الاستقلال الأميركي، على أن يُطرح بعدد محدود يتراوح بين 25 ألفاً و30 ألف نسخة من خلال وكالة الجوازات الأميركية في فقط، من دون أي رسوم إضافية. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس أميركي لا يزال على قيد الحياة على تصميم جواز سفر أميركي.



ولم يقتصر الأمر على جواز السفر، إذ وافقت اللجنة الأميركية للفنون الجميلة على تصميم عملة ذهبية تذكارية من عيار 24 قيراطاً تحمل صورة ترامب.

ورغم أن القانون الأميركي يمنع وضع صور الرؤساء الأحياء على العملات المتداولة، فإن وزارة الخزانة تملك صلاحية إصدار عملات تذكارية لا تخضع لهذه القيود.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفض دعوى سعت إلى وقف المشروع، فيما تعتزم دار السك الأميركية إنتاج 47 قطعة فقط، تحتوي كل واحدة منها على 19.7 أوقية من الذهب، مع توقعات بأن يصل سعرها إلى نحو 90 ألف دولار في المزادات.





كذلك، أعلنت وزارة الخزانة اعتماد توقيع ترامب على الإصدارات الجديدة من الورقة النقدية من فئة 100 دولار، على أن تدخل هذه الأوراق التداول خلال فصل الصيف.

واعتبر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الخطوة تتناسب مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وتعكس ما وصفه بإنجازات الإدارة الاقتصادية.





وفي سياق متصل، سيحصل الأطفال المولودون بين الثاني من ونهاية العام على بطاقات ضمان اجتماعي تحمل شعار "Freedom 250". وهنا، أوضحت الصحيفة أن الشعار يعود إلى منظمة مدعومة من ترامب، فيما تبقى الجهة الرسمية المشرفة على احتفالات الذكرى الـ250 هي منظمة "America 250" التي أنشأها الكونغرس قبل سنوات.







وامتد حضور ترامب أيضاً إلى قطاع الطيران، بعدما وافقت ولاية فلوريدا على إعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي ليصبح "مطار الرئيس ترامب الدولي".

ومن المقرر أن تعتمد إدارة الطيران الفيدرالية الاسم الجديد رسمياً، على أن يتغير رمز في أنظمة الحجز من "PBI" إلى "DJT" اعتباراً من 18 آب المقبل.





وفي العاصمة واشنطن، ظهرت صور ضخمة للرئيس الأميركي على واجهات عدد من المباني الفيدرالية، بينها وزارات العدل والعمل والداخلية والزراعة، مرفقة بشعارات من حملاته السياسية مثل "أميركا أولاً"، و"اجعلوا أميركا آمنة مرة أخرى"، و"العمال الأميركيون أولاً".

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من مشرعين ديمقراطيين، وصفوا استخدامها على المباني الحكومية بأنه توظيف سياسي لمؤسسات الدولة، فيما اعتبر السيناتور بيرني ساندرز أن ما يجري يعكس "نزعة نرجسية".





وتناول التقرير أيضاً إطلاق ترامب عملته المشفرة "$Trump Coin" قبيل تنصيبه لولاية رئاسية ثانية، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في قيمتها عقب إطلاقها، قبل أن يتكبد عدد كبير من المستثمرين خسائر، وفق تقرير صادر عن شركة "نانسن" المتخصصة في تحليل أسواق العملات المشفرة.





أيضاً، استعرض التقرير برنامج "البطاقة الذهبية"، الذي يمنح المستثمرين الأجانب إقامة دائمة في الولايات المتحدة مقابل رسوم حكومية ومساهمات مالية كبيرة، إلى جانب إطلاق موقع "TrumpRx" الذي يوفر حسومات على أسعار أكثر من 800 دواء، في إطار خطة تقول الإدارة إنها تستهدف خفض كلفة الأدوية على .





في المقابل، لم تحقق جميع المبادرات النجاح نفسه، إذ أوقف القضاء الأميركي محاولة تغيير اسم مركز كينيدي للفنون إلى "مركز ترامب كينيدي"، معتبراً أن القرار يخالف القانون، ما أدى إلى إزالة اللافتات التي حملت الاسم الجديد، بينما لا تزال إمكانية إعادة طرح القضية مرتبطة بنتائج أي استئناف مستقبلي.