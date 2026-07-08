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عربي-دولي

ترامب يستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران.. أكسيوس يكشف

Lebanon 24
08-07-2026 | 23:16
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ترامب يستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران.. أكسيوس يكشف
ترامب يستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران.. أكسيوس يكشف photos 0
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تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران، بعدما تحول تركيز واشنطن من استهداف البرنامج النووي والصاروخي الإيراني إلى معركة مفتوحة حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين.
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وبحسب التقرير، فإن البيت الأبيض يعتبر أن الهدنة المؤقتة التي قامت عليها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران انتهت فعليا، بعد الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى إطلاق موجة ثانية من الضربات العسكرية داخل إيران.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن مدة التصعيد ستتوقف بالكامل على الخطوة الإيرانية التالية، موضحا أن المواجهة قد تستمر يوما أو يومين، أو تمتد أسبوعا أو حتى شهرا إذا واصلت طهران استهداف الملاحة في المضيق.

وأشار التقرير إلى أن الضربات الأميركية اتسعت خلال الساعات الماضية لتشمل أهدافا مرتبطة بالبنية التحتية داخل إيران، بينها منشآت للنقل، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة.

وفي السياق، أعلن ترامب أن الهدنة "انتهت"، مؤكدا أن الضربات الأخيرة جاءت ردا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية، قبل أن يشير لاحقا إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاق جديد.

لكن الرئيس الأميركي شكك في إمكانية الوثوق بأي تفاهم مع طهران، قائلا إن الإيرانيين "يريدون عقد صفقة"، لكنه أضاف أنه غير متأكد من التزامهم بأي اتفاق مستقبلي.

ووفقا لـ"أكسيوس"، أصبح إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة التجارية الهدف الرئيسي للإدارة الأميركية، في ظل قناعة داخل البيت الأبيض بأن حماية حركة الطاقة العالمية باتت أولوية تتقدم على بقية أهداف الحرب.
 
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