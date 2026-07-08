ترامب يستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران.. أكسيوس يكشف

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تستعد إدارة الرئيس الأميركي لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع ، بعدما تحول تركيز من استهداف البرنامج والصاروخي إلى معركة مفتوحة حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين.وبحسب التقرير، فإن يعتبر أن الهدنة المؤقتة التي قامت عليها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران انتهت فعليا، بعد الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، وهو ما دفع إلى إطلاق موجة ثانية من الضربات العسكرية داخل إيران.ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن مدة التصعيد ستتوقف بالكامل على الخطوة التالية، موضحا أن المواجهة قد تستمر يوما أو يومين، أو تمتد أسبوعا أو حتى شهرا إذا واصلت طهران استهداف الملاحة في المضيق.وأشار التقرير إلى أن الضربات الأميركية اتسعت خلال الساعات الماضية لتشمل أهدافا مرتبطة بالبنية التحتية داخل إيران، بينها منشآت للنقل، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة.وفي السياق، أعلن أن الهدنة "انتهت"، مؤكدا أن الضربات الأخيرة جاءت ردا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية، قبل أن يشير لاحقا إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاق جديد.لكن الرئيس الأميركي شكك في إمكانية الوثوق بأي تفاهم مع طهران، قائلا إن الإيرانيين "يريدون عقد صفقة"، لكنه أضاف أنه غير متأكد من التزامهم بأي اتفاق مستقبلي.ووفقا لـ"أكسيوس"، أصبح إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة التجارية الهدف للإدارة الأميركية، في ظل قناعة داخل البيت الأبيض بأن حماية حركة الطاقة العالمية باتت أولوية تتقدم على بقية أهداف الحرب.