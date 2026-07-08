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عربي-دولي

الجيش الأميركي يُعلن استهداف أكثر من 90 هدفاً عسكرياً على امتداد الساحل الإيراني

Lebanon 24
08-07-2026 | 23:29
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الجيش الأميركي يُعلن استهداف أكثر من 90 هدفاً عسكرياً على امتداد الساحل الإيراني
الجيش الأميركي يُعلن استهداف أكثر من 90 هدفاً عسكرياً على امتداد الساحل الإيراني photos 0
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استكمل الجيش الأميركي أمس الأربعاء في 8 تموز، جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، بهدف تقويض قدرتها على استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز، بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، اليوم الخميس.
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وقالت القيادة إن القوات الأميركية استهدفت نحو 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً، شملت أنظمة دفاع جوي، ومنشآت للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على امتداد الساحل الإيراني.

كما أضافت أن هذه الضربات جاءت عقب تنفيذ ضربات هجومية وصفتها بالناجحة داخل إيران في الليلة السابقة.

وأوضحت القيادة المركزية أن قواتها كانت قد استهدفت في 7 تموز نحو 80 هدفاً عسكرياً إيرانياً، بينها أكثر من 60 زورقاً تابعاً ل"الحرس الثوري" الإيراني، بهدف فرض "تكلفة باهظة" على طهران بعد ما وصفته بانتهاك وقف إطلاق النار عبر مهاجمة ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها لا تزال في حالة تأهب كامل، وتتمتع بالجاهزية لتنفيذ أي عمليات يوجّه بها القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية.
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القيادة المركزية

القائد الأعلى

الحرس الثوري

مضيق هرمز

طهران

إيران

ستيت

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