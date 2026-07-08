الجيش الأميركي يُعلن استهداف أكثر من 90 هدفاً عسكرياً على امتداد الساحل الإيراني

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استكمل الجيش الأميركي أمس الأربعاء في 8 ، جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد ، بهدف تقويض قدرتها على استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين في ، بحسب بيان صادر عن الأميركية (CENTCOM)، اليوم الخميس.وقالت القيادة إن القوات الأميركية استهدفت نحو 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً، شملت أنظمة دفاع جوي، ومنشآت للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على امتداد الساحل .كما أضافت أن هذه الضربات جاءت عقب تنفيذ ضربات هجومية وصفتها بالناجحة داخل إيران في الليلة السابقة.وأوضحت القيادة المركزية أن قواتها كانت قد استهدفت في 7 تموز نحو 80 هدفاً عسكرياً إيرانياً، بينها أكثر من 60 زورقاً تابعاً ل" " الإيراني، بهدف فرض "تكلفة باهظة" على بعد ما وصفته بانتهاك وقف إطلاق النار عبر مهاجمة ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها لا تزال في حالة تأهب كامل، وتتمتع بالجاهزية لتنفيذ أي عمليات يوجّه بها للقوات المسلحة الأميركية.