بعد نصيحة من الخدمة السرية.. تهديد إيران يعيد ترامب إلى طائرته القديمة

غادر الرئيس الأميركي ، مساء الأربعاء، على متن طائرة الرئاسة القديمة، بدلاً من طائرة "بوينغ 747-8" المهداة من قطر، في خطوة احترازية جاءت بعد استئناف المواجهة مع .

ونقلت "نيويورك تايمز" عن أشخاص مطلعين على الترتيبات قولهم إن القرار اتُخذ "بناءً على توصية من جهاز الخدمة السرية الأميركي"، من دون أن يكون مرتبطاً بتهديد محدد.

Advertisement

دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسة القديمة في بريطانيا لتغيير الطائرة واستقلال الطائرة الرئاسية الجديدة، قاعدة ميدلنهال، بريطانيا، 8 يوليو 2026 - Reuters" style="width: 100%; height: 100%;" /> دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسة القديمة في بريطانيا لتغيير الطائرة واستقلال الطائرة الرئاسية الجديدة، قاعدة ميدلنهال، بريطانيا، 8 يوليو 2026 - Reuters" style="width: 100%; height: 100%;" />

وأثار التغيير تساؤلات بشأن ما إذا كانت الطائرة الجديدة، التي ضغط لإدخالها الخدمة سريعاً، قد خضعت لتجهيزات أمنية كافية خلال العام الماضي.

وكان مشرعون ومسؤولون قد أبدوا مخاوف من أن الجدول السريع لم يسمح بتركيب أنظمة دفاع صاروخي متطورة وتعديلات أخرى ضرورية لحماية الرئيس.

وقال مدير الاتصالات في ، ستيفن تشونغ، إن "طائرة الرئاسة الجديدة طائرة متطورة للغاية، وزُودت ببروتوكولات أمنية عالية المستوى تضمن سلامة الرئيس وطاقمه".

وأضاف: "كما قال الرئيس، هناك الكثير من أعداء الذين يضعونه هدفاً لهم، ونحن نستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا، بما في ذلك التشتيت والخداع، للتعامل مع هذه التهديدات".

لكن مصادر مطلعة على قدرات الطائرة قالت للصحيفة إن الطائرة الجديدة لا تملك جميع المزايا الموجودة في الطائرة القديمة، موضحة أن قرار استبدالها عند مغادرة تركيا كان إجراءً احترازياً بناءً على نصيحة الخدمة السرية.

وكان ترامب قد استخدم الطائرة الجديدة، مساء الاثنين، في رحلته إلى تركيا للمشاركة في قمة "الناتو". وبعد وصوله، تجدد القتال مع إيران، فيما شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات داخل إيران بينما كان ترامب وقادة الحلف في أنقرة.

ونفى ترامب، الأربعاء، أن يكون تبديل الطائرة مرتبطاً بأسباب أمنية، قائلاً إن الهدف كان السماح للطائرة الجديدة بالتوجه مبكراً إلى قواعد عسكرية أميركية ليشاهدها الجنود لأنها "رائعة".

إلا أنه كرر أمام الصحافيين في أنقرة أنه "الهدف الأول لإيران"، مشيراً إلى أنه اطلع خلال الأيام الأخيرة على قائمة أهداف وضعتها طهران.

وكان ترامب قد كتب على "تروث سوشيال" أنه سيغادر أنقرة على متن الطائرة القديمة "لأجل الأيام القديمة"، حتى تتجه الطائرة الجديدة إلى قاعدة ميلدنهال الجوية في بريطانيا، لإتاحة الفرصة أمام الجنود لرؤيتها.

ورفض جهاز الخدمة السرية التعليق، مكتفياً بالإشارة إلى منشور ترامب باعتباره تفسيراً للتغيير.

وعند مغادرة أنقرة، صعد ترامب إلى الطائرة القديمة بسرعة غير معتادة، قبل أن يتمكن الصحافيون المرافقون من مشاهدته أو تصويره كما جرت العادة. كما طُلب من الركاب إغلاق ستائر النوافذ قبل الإقلاع.

وهبطت الطائرة في قاعدة ميلدنهال الجوية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قبل أن ينتقل ترامب إلى الطائرة الجديدة لاستكمال رحلته إلى .

وبعد مغادرته، قال ترامب للصحافيين إنهم ربما طُلب منهم إغلاق نوافذ الطائرة عند مغادرة أنقرة لأنهم كانوا "على متن طائرة معرضة للخطر" بسبب التهديد .

وتشير تقارير إلى أن الطائرة القديمة مزودة بأنظمة قادرة على تشتيت الصواريخ المضادة للطائرات، إضافة إلى وسائل إطلاق رقائق معدنية مضللة لخداع الصواريخ وإبعادها عن مسارها.

ولا يزال غير واضح ما القدرات التي جرى تركيبها على الطائرة الجديدة، التي حرص ترامب على إدخالها الخدمة بسرعة.

President Donald J. Trump is wheels up following another packed and successful NATO summit in Turkey. 🇺🇸 pic.twitter.com/dVeKGvuePg — The White House (@WhiteHouse) July 8, 2026

وقال مسؤولون في قطاع الطيران والبنتاغون إن تحديثاً بهذا الحجم قد تصل كلفته إلى مليار دولار ويستغرق عامين، فيما قدّر وزير القوات الجوية الأميركي تروي ماينك أمام الكونغرس أن كلفة التعديلات ستكون "على الأرجح أقل من 400 مليون دولار".

وبدأت القوات الجوية الأميركية تحديث الطائرة داخل الولايات المتحدة الصيف الماضي، وقالت حينها إنها تخضع لتعديلات لدعم قدرات "النقل التنفيذي"، بناءً على أوامر وزير الحرب بيت هيغسيث، مع الإشارة إلى أن باقي التفاصيل مصنفة سرية.

وأثارت الخطة انتقادات داخل الكونغرس، خشية أن يؤدي تسريع العمل إلى تجاوز بعض إجراءات الحماية، ومنها أنظمة الدفاع الصاروخي أو الحماية من التأثيرات الكهرومغناطيسية الناتجة عن انفجار نووي.

وقال أندرو هانتر، مساعد وزير القوات الجوية السابق، إن تحويل طائرة "747" إلى طائرة رئاسية بمواصفات "Air Force One" يتطلب أكثر من عام من العمل، حتى لو كانت الطائرة الأساسية مجهزة بشكل فاخر.

وأوضح أن تحديث أنظمة الاتصالات كان ممكناً ضمن الفترة المتاحة، لكن تنفيذ تعديلات تتطلب أعمالاً هيكلية كبيرة يحتاج إلى وقت أطول.

وأضاف: "تنفيذ تحديث كامل يعادل مواصفات Air Force One يتطلب بالفعل تعديلات هيكلية". (الشرق)