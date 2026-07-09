إعصار بافي يربك الرحلات.. إلغاءات وتعديلات في آسيا

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية وشركتها التابعة "سكوت"، الخميس 9 ، تعديل وإلغاء عدد من الرحلات من سابورو وسيول وتايبيه وطوكيو وإليها، بسبب الأحوال الجوية المرتبطة بالإعصار الفائق بافي.

وشملت الإلغاءات ما لا يقل عن 16 رحلة كانت مقررة في 10 و11 تموز، بينها رحلات بين ومطار ناريتا في ، وأخرى إلى سيول وسابورو عبر تايبيه، إضافة إلى رحلات بين سنغافورة وتايبيه.

كما جرى تعديل مواعيد رحلتي "SQ878" و"SQ879" بين سنغافورة وتايبيه في 10 تموز.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إنها ستتواصل مع جميع العملاء المتضررين لإبلاغهم بالتغييرات التي طرأت على جداول رحلاتهم.

ونصحت الشركة المسافرين بمتابعة صفحة حالة الرحلات الجوية للحصول على أحدث المعلومات، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متقلباً وقد تتأثر رحلات إضافية.

ويمكن للعملاء المتضررين طلب حجز رحلات بديلة أو استرداد كامل قيمة الجزء غير المستخدم من تذاكرهم.

وفي تايوان، دعت السلطات السكان إلى تخزين المؤن والاستعداد لما قد يكون أقوى إعصار منذ عام 2024.

وتوقع في أن يمر الإعصار بمحاذاة شمال تايوان، قبل أن يضرب اليابسة في مقاطعة فوجيان شرقي الصين مساء السبت.

وتتعرض الصين، إلى جانب وتايوان، بشكل متزايد لأحداث جوية مدمرة ربطها العلماء بتغير المناخ، فيما يثير هذا العام قلقاً إضافياً مع احتمال تأثير ظاهرة النينيو في رفع درجات الحرارة وزيادة شدة الأعاصير وتكرارها.