"يورانيوم أستراليا".. صفقة كبرى على طاولة مودي

Advertisement

ووصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أستراليا، مساء الأربعاء، قادماً من إندونيسيا، ضمن جولة تشمل ثلاث دول، على أن يتوجه بعدها إلى نيوزيلندا.وكتب مودي، بعد وصوله إلى ملبورن، أن الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية، فيما يجري محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس.وتملك أستراليا أكبر احتياطيات من اليورانيوم في العالم، بما يعادل نحو ثلث الإجمالي العالمي، لكنها لم ترسل إلى الهند سوى شحنة واحدة عام 2017.وتستند اتفاقية توريد اليورانيوم المرتقبة إلى اتفاقية الطاقة النووية المدنية التي وقعتها الهند وأستراليا عام 2014.وقال فيشويش نيغي، السكرتير المشترك لشؤون أوقيانوسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ في الهندية، إن المفاوضات تقترب من نهايتها، مشيراً إلى "محادثات جوهرية ذات نظرة مستقبلية" تفتح الباب أمام "نتيجة منطقية".وتأتي الصفقة في إطار توجه الهند إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية، بعد قانون "شانتي" الجديد، وكذلك بعد اتفاق سابق هذا العام مع شركة "كاميكو" الكندية لتوريد 22 مليون رطل من مركزات خام اليورانيوم.وتخطط الهند لرفع إنتاج الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، فيما تسعى مؤسسة الطاقة النووية الهندية إلى بناء 18 مفاعلاً إضافياً.وفي الجانب الأمني، من المتوقع أن تكشف نيودلهي وكانبرا عن خارطة طريق جديدة للتعاون البحري، تهدف إلى تعزيز الوعي المشترك بالمجال البحري باستخدام طائرات الدوريات.كما سيجري تحديث الإعلان المشترك بين البلدين بشأن التعاون الأمني، والذي أُبرم أساساً في تشرين الثاني 2009 لتسهيل التعاون في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب ومنع الانتشار والأمن البحري.ويشمل التعاون الدفاعي القائم محادثات في السياسة الدفاعية والأركان، إضافة إلى اجتماعات دورية بين وزيري الدفاع. كما تسمح اتفاقية الدعم اللوجستي المتبادل لعام 2021 للسفن الحربية في البلدين بالوصول إلى قواعد الطرف الآخر.وتحمل الزيارة بعداً استراتيجياً ضمن رؤية الهند لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، في ظل دور متزايد للبلدين في استقرار المنطقة.وفي خطوة لافتة، يسافر الحاكم العام لأستراليا سام موستين من كانبرا إلى ملبورن للقاء مودي، خلافاً للبروتوكول المعتاد.ومن المقرر أن يلقي مودي كلمة أمام منتدى الرؤساء التنفيذيين بين الهند وأستراليا، في وقت يتفاوض الجانبان على ترقية اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المؤقتة لعام 2022 إلى اتفاقية تعاون اقتصادي شاملة.وارتفعت الصادرات الهندية إلى أستراليا من 4 مليارات دولار في 2020-2021 إلى 8.5 مليار دولار في 2024-2025، فيما بلغ إجمالي التجارة الثنائية 24.1 مليار دولار في 2024-2025.كما يلقي مودي وألبانيز كلمة في فعالية جماهيرية في ملعب "مارفل"، وسط حضور من الجالية الهندية في أستراليا، التي يقترب عدد أفرادها من مليون شخص. (out look)