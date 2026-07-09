تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"يورانيوم أستراليا".. صفقة كبرى على طاولة مودي

Lebanon 24
09-07-2026 | 01:12
A-
A+
يورانيوم أستراليا.. صفقة كبرى على طاولة مودي
يورانيوم أستراليا.. صفقة كبرى على طاولة مودي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الهند وأستراليا إلى إبرام اتفاق تجاري لتوريد اليورانيوم، بالتزامن مع تحضيرات لإعلان خطوات جديدة لتعزيز التعاون في الأمن والدفاع البحري، وفق مصادر مطلعة.
ووصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أستراليا، مساء الأربعاء، قادماً من إندونيسيا، ضمن جولة تشمل ثلاث دول، على أن يتوجه بعدها إلى نيوزيلندا.

وكتب مودي، بعد وصوله إلى ملبورن، أن الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية، فيما يجري محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس.
Advertisement

وتملك أستراليا أكبر احتياطيات من اليورانيوم في العالم، بما يعادل نحو ثلث الإجمالي العالمي، لكنها لم ترسل إلى الهند سوى شحنة واحدة عام 2017.

وتستند اتفاقية توريد اليورانيوم المرتقبة إلى اتفاقية الطاقة النووية المدنية التي وقعتها الهند وأستراليا عام 2014.

وقال فيشويش نيغي، السكرتير المشترك لشؤون أوقيانوسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ في وزارة الخارجية الهندية، إن المفاوضات تقترب من نهايتها، مشيراً إلى "محادثات جوهرية ذات نظرة مستقبلية" تفتح الباب أمام "نتيجة منطقية".

وتأتي الصفقة في إطار توجه الهند إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية، بعد قانون "شانتي" الجديد، وكذلك بعد اتفاق سابق هذا العام مع شركة "كاميكو" الكندية لتوريد 22 مليون رطل من مركزات خام اليورانيوم.

وتخطط الهند لرفع إنتاج الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، فيما تسعى مؤسسة الطاقة النووية الهندية إلى بناء 18 مفاعلاً إضافياً.

وفي الجانب الأمني، من المتوقع أن تكشف نيودلهي وكانبرا عن خارطة طريق جديدة للتعاون البحري، تهدف إلى تعزيز الوعي المشترك بالمجال البحري باستخدام طائرات الدوريات.

كما سيجري تحديث الإعلان المشترك بين البلدين بشأن التعاون الأمني، والذي أُبرم أساساً في تشرين الثاني 2009 لتسهيل التعاون في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي والأمن البحري.

ويشمل التعاون الدفاعي القائم محادثات في السياسة الدفاعية والأركان، إضافة إلى اجتماعات دورية بين وزيري الدفاع. كما تسمح اتفاقية الدعم اللوجستي المتبادل لعام 2021 للسفن الحربية في البلدين بالوصول إلى قواعد الطرف الآخر.

وتحمل الزيارة بعداً استراتيجياً ضمن رؤية الهند لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، في ظل دور متزايد للبلدين في استقرار المنطقة.

وفي خطوة لافتة، يسافر الحاكم العام لأستراليا سام موستين من كانبرا إلى ملبورن للقاء مودي، خلافاً للبروتوكول المعتاد.

ومن المقرر أن يلقي مودي كلمة أمام منتدى الرؤساء التنفيذيين بين الهند وأستراليا، في وقت يتفاوض الجانبان على ترقية اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المؤقتة لعام 2022 إلى اتفاقية تعاون اقتصادي شاملة.

وارتفعت الصادرات الهندية إلى أستراليا من 4 مليارات دولار في 2020-2021 إلى 8.5 مليار دولار في 2024-2025، فيما بلغ إجمالي التجارة الثنائية 24.1 مليار دولار في 2024-2025.

كما يلقي مودي وألبانيز كلمة في فعالية جماهيرية في ملعب "مارفل"، وسط حضور من الجالية الهندية في أستراليا، التي يقترب عدد أفرادها من مليون شخص. (out look)
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تتسلّم مقاتلات "غريبن" السويدية ضمن صفقة دفاعية كبرى
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتر ميامي يقترب من صفقة كبرى قبل المونديال
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا تسجل أكبر عملية "ضبط كوكايين" في تاريخها
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

مكافحة الإرهاب

وزارة الخارجية

الثنائي

التزام

النووي

ألباني

جمالي

ألبان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:55 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:33 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-07-09
Lebanon24
03:59 | 2026-07-09
Lebanon24
03:58 | 2026-07-09
Lebanon24
03:55 | 2026-07-09
Lebanon24
03:33 | 2026-07-09
Lebanon24
03:30 | 2026-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24