بحليب مزّيف وأجهزة أخرى.. تقرير مثير عن أساليب روسيا الجديدة ضدّ مسيّرات أوكرانيا!

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وبحسب تقرير نشرته " "، فإن القوات الروسية تستخدم أنظمة تشويش متطورة، وتخفي شحنات الوقود داخل مركبات مدنية، كما تبدّل طرق الإمداد للحد من الخسائر الناتجة عن المسيّرات الأوكرانية بعيدة ومتوسطة المدى.وباتت المسيّرات الأوكرانية القادرة على ضرب أهداف على بعد عشرات الكيلومترات خلف الجبهة من أبرز أدوات هذا العام، بعدما استهدفت مستودعات وقود وخطوط إمداد ومراكز قيادة وأنظمة دفاع جوي روسية.وقال قادة من فوج الأنظمة غير المأهولة 422 إن القوات الروسية باتت تجد طرقاً متزايدة للتعامل مع هذه الهجمات.ومن أبرز التدابير الجديدة نشر أنظمة حرب إلكترونية تستهدف التشويش على شبكة "ستارلينك"، التي يستخدمها مشغلو المسيّرات الأوكرانية على نطاق واسع.وقال مستشار الأوكرانية بيسكريستنوف إن روسيا بدأت نشر نظام يعرف باسم "فولنا كوبول غارانت"، وهو قادر على زعزعة اتصالات "ستارلينك" ضمن مساحة تبلغ نحو 20 كيلومتراً مربعاً.وأضاف أن القوات الأوكرانية رصدت نحو 10 أنظمة من هذا النوع حتى الآن، وقد تحولت بدورها إلى أهداف ذات أولوية للمسيّرات الأوكرانية.وقال الرائد ميكولا كوليسنيك، قائد الفوج 422، إن وحدته ساعدت في تدمير اثنين من أجهزة التشويش، أحدهما استُهدف بعد ساعات فقط من اكتشافه خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الأوكراني.ونقل التقرير عن قائد مسيّرة أوكراني يحمل الاسم الرمزي "Dyryhent" قوله: "بمجرد أن ضربنا ذلك الموقع، حلقت طائراتنا المسيّرة المجهزة بتقنية Starlink دون مشاكل".وفي الجانب اللوجستي، قال كوليسنيك إن القوات الروسية باتت تخفي الوقود داخل مركبات مدنية، مضيفاً: "استهدفنا صهاريج المياه، وكانت الصهاريج تحترق لوجود بنزين بداخلها. كما استهدفنا شاحنات نقل الحليب المطلية التي كانت تحتوي على وقود الديزل".وبحسب الأوكرانيين، تنقل روسيا الوقود حالياً في قوافل صغيرة محمية بشاحنات مزودة برشاشات، وتسلك طرقاً فرعية لتجنب الرصد، مع اعتماد أكبر على سيارات مدنية لنقل الإمدادات العسكرية.كما أفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن القوات الروسية تستخدم سيارات مدنية ودراجات نارية ورباعية لنقل الذخيرة والوقود والمؤن قرب الجبهة، وتخزن الإمدادات في مبان مهجورة ومنشآت زراعية ومحطات وقود مدنية.وقال المحلل العسكري روب لي، من معهد أبحاث السياسة الخارجية في ، إن حملة المسيّرات متوسطة المدى الأوكرانية تُعد من أبرز تطورات الميدان هذا العام، لكنه أشار إلى أن روسيا بدأت تتكيف معها.وأضاف: "إذا قاموا بزيادة إنتاج أجهزة التشويش، فقد يجعلون من الصعب تنفيذ حملة الضربات المتوسطة".