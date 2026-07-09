اتصال سعودي قطري لبحث تطورات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية دولة قطر الشيخ عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تطورات الأحداث في المنطقة.

وأعرب الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما "للهجمات الآثمة التي استهدفت الأشقاء في دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وللتهديدات المستمرة التي تتعرض لها الملاحة البحرية في مضيق هرمز".

كما تناول الجانبان "الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار"، وشددا على أهمية "مواصلة التنسيق والعمل المشترك لخفض التصعيد، والحد من التداعيات السلبية للأزمة على المستويين الإقليمي والدولي".