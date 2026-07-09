بالفيديو: سلسلة انفجارات في مناطق إيرانية عدّة.. ما أسبابها؟

، قال محافظ بوشهر الإيرانية: "نحقق في أسباب الانفجارات في بوشهر وجغادك إن كانت ناجمة عن دفاعات جوية أو مقذوفات معادية".





وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في مدن بوشهر وجغادك وتشوغاداك وكنارك، دون إيراد تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو أسبابها أو ما إذا كانت قد أسفرت عن أضرار أو إصابات حتى اللحظة.#حرب #إيران #أمريكا #ريل #فيديو #viral #اكسبلور pic.twitter.com/q9Bhzr8Ioc — RT Arabic (@RTarabic) July 9, 2026 Advertisement

وأضافت الوكالة أن دوي 6 انفجارات سُمع في مدينتي بوشهر وجغادك، إلى جانب انفجارات أخرى في مدينة عباس، من دون أن تحدد طبيعتها أو ما إذا كانت ناجمة عن قصف.وفي السياق، نقلت شبكة " إن" عن مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي "لا ينفذ حاليًا أي ضربات في إيران".