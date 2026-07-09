بالفيديو: سلسلة انفجارات في مناطق إيرانية عدّة.. ما أسبابها؟

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في مدن بوشهر وجغادك وتشوغاداك وكنارك، دون إيراد تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو أسبابها أو ما إذا كانت قد أسفرت عن أضرار أو إصابات حتى اللحظة.#حرب #إيران #أمريكا #ريل #فيديو #viral #اكسبلور pic.twitter.com/q9Bhzr8Ioc
— RT Arabic (@RTarabic) July 9, 2026
وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في مدن بوشهر وجغادك وتشوغاداك وكنارك، دون إيراد تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو أسبابها أو ما إذا كانت قد أسفرت عن أضرار أو إصابات حتى اللحظة.#حرب #إيران #أمريكا #ريل #فيديو #viral #اكسبلور pic.twitter.com/q9Bhzr8Ioc