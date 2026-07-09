تقديراً لمواقفه الداعمة للثورة.. وزارة الثقافة السورية تدعو فضل شاكر إلى دمشق لتكريمه

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🔹الفنان الحر فضل شاكر كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري المباركة. رافق مفاصلها ومنعطفاتها، ودفع ثمن موقفه أثماناً باهظة. ولم يفقد الثقة بها حين تخلى عنها كثيرون.
🔹واليوم وإذ يتنفّس فضل شاكر هواء الحرية بإخلاء سبيله، يهنئه أحرار سوريا الذين يحبونه ويقدرون… pic.twitter.com/51lKlYG0Qt
— محمد ياسين صالح (@AL_SAALEH) July 9, 2026
🔹الفنان الحر فضل شاكر كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري المباركة. رافق مفاصلها ومنعطفاتها، ودفع ثمن موقفه أثماناً باهظة. ولم يفقد الثقة بها حين تخلى عنها كثيرون.
🔹واليوم وإذ يتنفّس فضل شاكر هواء الحرية بإخلاء سبيله، يهنئه أحرار سوريا الذين يحبونه ويقدرون… pic.twitter.com/51lKlYG0Qt