تقديراً لمواقفه الداعمة للثورة.. وزارة الثقافة السورية تدعو فضل شاكر إلى دمشق لتكريمه

وجهت دعوة رسمية إلى الفنان اللبناني لزيارة ، معلنةً نيتها تكريمه في العاصمة ، تقديراً لمواقفه الداعمة للثورة .



وقالت الوزارة في بيان لها إن فضل شاكر "كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري، ورافق مفاصلها ومنعطفاتها، ودفع ثمناً باهظاً بسبب مواقفه، ولم يفقد ثقته بها حين تخلى عنها كثيرون".



وأضافت أنه مع تنفس شاكر "هواء الحرية" بعد إخلاء سبيله، فإن "أحرار سوريا الذين يحبونه ويقدرون موقفه الأصيل يهنئونه، ويقولون له إن مسارح دمشق تنتظر قدومه ليصدح بصوته الحر، ويقف بين أهله وجمهوره".



وأعلنت الوزارة توجيه دعوة رسمية إلى شاكر لزيارة سوريا، مؤكدة أن التكريم يأتي "رداً للجميل بما يليق به وبالمثقفين الأوفياء أصحاب المواقف الخالدة".



وختمت بيانها بالقول إن "سوريا الجديدة لا تنسى من ناصر ثورتها، وفرح لتفتح ياسمينها وجوريها حين هزمت المجرمين والإرهابيين ودحرتهم".

🔹الفنان الحر فضل شاكر كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري المباركة. رافق مفاصلها ومنعطفاتها، ودفع ثمن موقفه أثماناً باهظة. ولم يفقد الثقة بها حين تخلى عنها كثيرون.



🔹واليوم وإذ يتنفّس فضل شاكر هواء الحرية بإخلاء سبيله، يهنئه أحرار سوريا الذين يحبونه ويقدرون… pic.twitter.com/51lKlYG0Qt — صالح (@AL_SAALEH) July 9, 2026 Advertisement