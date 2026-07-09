زيلينسكي: اتفاق مع أميركا بشأن صواريخ باتريوت

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يزال يتعين التوصل إلى اتفاقات بشأن "الجوانب التقنية" قبل أن تتمكن من بدء إنتاج صواريخ لمنظومات باتريوت.

وكان الرئيس الأوكراني يتحدث عقب لقائه نظيره الأميركي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، وإنه ما زال أمام الطرفين عمل يتعلق بالتفاصيل الفنية.

وتابع: "بعد اتفاقنا مع ، يتعين حالياً على فرقنا ودبلوماسيينا ووزارتي الخارجية والدفاع وضع اللمسات الأخيرة على كل التفاصيل التقنية المتبقية".

كما صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا ستتسلم صواريخ اعتراضية مهمة من طراز باك-3 من في الأيام المقبلة.

ووصف لقاءه بترامب بأنه "بنّاء"، مع أن العلاقة بين الرجلين كانت متوترة لفترة طويلة.

وأعلن ترامب في تصريح صحافي بحضور زيلينسكي أنه سيسمح لكييف بتصنيع صواريخ لهذه المنظومات التي تُعدّ ضرورية لاعتراض الصواريخ البالستية الروسية التي تستهدف أوكرانيا.

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ولم يتحدث ترامب عن الشروط أو الإطار لمنح ترخيص تصنيع صواريخ PAC-3 لأنظمة باتريوت. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أوكرانيا تملك القدرة على تصنيع هذه الصواريخ الباهظة الثمن على المدى القريب.

إلا أن تصنيع هذه الصواريخ على الأراضي سيستغرق سنوات عدة، ولن يلبّي حاجات العاجلة، لا سيما مع استنزاف الحرب في للمخزونات الأميركية.

وبحسب مركز "اف بي آر آي" الأميركي للأبحاث، يستغرق تصنيع صاروخ PAC-3 MSE 24 شهراً، بينما يستغرق محركه 30 شهراً.