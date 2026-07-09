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عربي-دولي

إسرائيل حذرت واشنطن من مخطط إيراني لاغتيال ترامب.. تقارير أميركية تكشف

Lebanon 24
09-07-2026 | 23:17
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إسرائيل حذرت واشنطن من مخطط إيراني لاغتيال ترامب.. تقارير أميركية تكشف
إسرائيل حذرت واشنطن من مخطط إيراني لاغتيال ترامب.. تقارير أميركية تكشف photos 0
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في تطور يتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، كشفت وسائل إعلام أميركية أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني "جديد ومحدد" لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة كانت ترصد "تدفقا مستمرا" من المعلومات الاستخباراتية بشأن مخططات محتملة لاستهداف ترامب، إلا أن التحذير الإسرائيلي الأخير تضمن معلومات جديدة تتعلق بمخطط محدد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تناولت مخططا "جديدا" لاستهداف الرئيس الأميركي.

وكان ترامب قد قال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تركيا، إن الإيرانيين "يريدون القضاء على الزعيم الأميركي"، مضيفا أنه رأى معلومات تشير إلى إدراج اسمه على قوائم استهداف.

وتزامنت التقارير مع تكهنات بشأن إجراءات أمنية استثنائية رافقت رحلة ترامب من تركيا، بعدما غادر على متن طائرة رئاسية قديمة، قبل أن ينتقل في بريطانيا إلى الطائرة الرئاسية الجديدة لإكمال رحلته إلى واشنطن.




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