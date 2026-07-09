مأساة في إسبانيا.. حريق يقتل 12 شخصا والضحايا داخل سياراتهم!

قُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب 6 آخرون في حريق غابات اندلع في لوس غاياردوس بمقاطعة ألميريا جنوب شرقي ، بحسب ما أعلنت حكومة الأندلس الإقليمية.

وعُثر على عدد من الضحايا داخل سيارات التهمتها النيران، فيما قال شهود إن الحريق بدأ بعد سقوط خط كهرباء، قبل أن يمتد سريعاً إلى منطقة حرجية مجاورة. ولم تؤكد السلطات حتى الآن سبب اندلاع الحريق.

وقالت حكومة الأندلس في بيان: "ارتفع عدد ضحايا الحريق في لوس غاياردوس إلى 12 بعد تأكيد ست وفيات أخرى".

ووصف رئيس الحكومة الإقليمية خوانما مورينو ما حدث بأنه "مأساة"، وكتب عبر منصة "X": "قلوبنا مثقلة بالحزن، ونحن مفجوعون".

وشارك نحو 150 رجل إطفاء في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في قرية بيدار. ونُقل شخص إلى المستشفى بعد استنشاق الدخان، فيما أصيب آخر بحروق، وتلقى 4 أشخاص العلاج في موقع الحادث بسبب إصابات طفيفة وحروق ومشاكل تنفسية.

وأدى الحريق إلى إغلاق طرق وإجلاء نحو 1000 شخص، بحسب .

وتأتي الكارثة في ظل موجة حر شديدة تضرب جنوب ، حيث بلغت الحرارة نحو 40 درجة مئوية، ما ساهم في اندلاع حرائق غابات في والبرتغال وإسبانيا.

وكان بيدرو قد قال في أيار إن بلاده ستنشر هذا العام أكبر استجابة لها على الإطلاق لموسم حرائق الغابات الصيفية.

كما أعلنت وحدة الطوارئ العسكرية "UME" انضمامها إلى جهود مكافحة الحريق في لوس غاياردوس.

وفي حزيران، سجلت إسبانيا أعلى معدل يومي لدرجات الحرارة منذ عام 1950، وسط توقعات بأن تصل الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق.

وشهدت إسبانيا العام الماضي احتراق مساحة قياسية بلغت 393 ألف هكتار، وفق نظام معلومات حرائق الغابات ، وهو رقم يزيد بأكثر من 6 أضعاف عن المتوسط المسجل بين عامي 2006 و2024.

ويحذر خبراء من أن تغير المناخ يزيد موجات الحر ويجعل حرائق الغابات في أوروبا أكثر تواتراً وشدة. (bbc)