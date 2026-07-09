جثمان خامنئي يوارى الثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد

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في مسقط رأسه بمدينة مشهد، ووري جثمان المرشد السابق الثرى اليوم الجمعة، وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بأن جثمان "ووري الثرى في رواق دار الذكر في الإمام الرضا".وشيعت اليوم الجمعة جثمان مرشدها السابق إلى مثواه الأخير، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتله في غارة جوية.وطاف المشيعون بنعش خامنئي الذي لُف بالعلم الإيراني داخل ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد شرق إيران قبل أن يوارى الثرى، في مراسم لم يظهر فيها نجله مجتبى الذي خلفه.وكانت مراسم تشييع الجنازة بدأت يوم السبت الماضي، حيث أغلقت السلطات الشوارع والمجال الجوي والحياة اليومية في ومدن أخرى، بينما أحيت حشود غفيرة ذكرى الرجل الذي قاد إيران لعقود.وحكم المرشد الراحل إيران نحو 37 عاماً قبل أن يقتل في الجوية الأميركية والإسرائيلية في 28 شباط الماضي.