إعصار بافي يقترب من جزر اليابان.. رياح عنيفة ورحلات ملغاة

اقترب إعصار بافي، الجمعة 10 ، من سلسلة جزر نائية في ، وسط تحذيرات من رياح عاتية وأمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات.

وكان الإعصار يتجه في وقت مبكر من الجمعة نحو جزر ساكيشيما ، القريبة من تايوان، مصحوباً برياح مستدامة بلغت سرعتها القصوى 162 كيلومتراً في الساعة.

ودفعت التحذيرات السكان إلى تأمين منازلهم ومتاجرهم، فيما ألغت شركات الطيران عشرات الرحلات في المنطقة، بما في ذلك رحلات مقررة السبت.

وفي إيشيغاكي، وهي إحدى جزر ساكيشيما المعروفة باستقطاب السياح، سارع السكان إلى تخزين المؤن، بينما خلت رفوف المعكرونة سريعة التحضير في أحد المتاجر المحلية.

كما أُغلقت بعض الشواطئ العامة والمنتزهات الساحلية ومحطة العبارات المحلية.

وقال هيروشي نومورا، وهو يعلّق شبكات مقاومة للرياح على متجره لتأجير الدراجات: "سمعت أن هذا الإعصار سيكون قوياً جداً. أنا قلق بعض الشيء بشأن ما إذا كانت استعداداتنا لمواجهة الإعصار كافية".

وشوهدت شبكات مقاومة للرياح ونوافذ مغطاة بشريط لاصق في منشآت عدة في أنحاء إيشيغاكي.

وفي تايوان المجاورة، أُغلقت ، وتوقفت الأعمال في أجزاء واسعة من والشرق، بينما أقامت حكومة مدينة تايبيه محطات لتوزيع أكياس الرمل على السكان.

ولا يُتوقع أن يضرب بافي اليابسة في تايوان، لكنه سيجلب أمطاراً غزيرة اعتباراً من وقت متأخر الجمعة، قبل أن يصل إلى ساحل ويضعف تدريجياً.

وألغت شركات الطيران التايوانية جميع رحلات السبت من مطار تاويوان الدولي خارج تايبيه. (asia one)