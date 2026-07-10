لماذا لم يظهر مجتبى خامنئي بعد؟

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وبحسب وكالة رويترز، جرت مراسم الدفن في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، بعد أسبوع من الجنازات والتجمعات ومراسم الحداد في إيران والعراق، تزامن مع تجدّد التوتر مع بعد أسابيع من الهدنة في الحرب المستمرة منذ 4 أشهر.وكان خامنئي قد قُتل في الضربات الأولى للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط، قبل أن تتفق وطهران على هدنة الشهر الماضي.ونُقل جثمان خامنئي، الخميس، ببطء على متن شاحنة وسط شوارع مشهد المكتظة، باتجاه القبة الذهبية ومآذن مرقد الإمام الرضا. وسار رجال دين بعمائم بيضاء على جانبي الموكب، فيما احتشد مشيعون بملابس سوداء خلفه، رافعين الأعلام وصور خامنئي ولافتات حمراء تحمل شعارات ثورية.ورغم نجاة إيران من أشهر من الضربات الأميركية والإسرائيلية، فإنها تواجه تحديات داخلية كبيرة، بينما يبقى إرث حكم خامنئي الممتد 37 عاماً موضع انقسام حاد.لا يزال مكان وجود مجتبى خامنئي، الذي أعلنته جمعية دينية مرشداً أعلى في أوائل آذار، بعد أسبوع من وفاة والده، غامضاً بالنسبة للإيرانيين.فهو لم يظهر علناً منذ اندلاع الحرب. ورغم صدور بيانات مكتوبة باسمه، لم تُنشر أي صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي له.وتقول رويترز إن مجتبى أصيب بجروح خطيرة في الضربة التي قتلت والده، شملت تشوهاً في الوجه وإصابات بالغة في أطرافه.ونقلت الوكالة عن مصادر رفيعة في طهران أن مجتبى يتعافى، لكنه لم يصبح بعد قادراً على الظهور العلني، فيما تحاول تقليل انكشافه خشية تعرضه لهجمات أميركية جديدة.وخلال انتظار موكب التشييع في مشهد، رددت الحشود شعارات تطالب بالانتقام من الرئيس الأميركي ، وهتف بعض المشاركين: "أقسم بدم المرشد، ترامب سنقتلك".كما رفعت نساء لافتات كُتب عليها "اقتلوا ترامب".ومع حلول المساء، امتلأت ساحة المرقد بالمشيعين، فيما علت هتافات "الموت لأميركا" فوق أناشيد العزاء الشيعية والموسيقى الجنائزية التي بُثت عبر مكبرات الصوت.ونقلت مروحية نعش خامنئي من الشاحنة فوق الحشود الكثيفة، في الجزء الأخير من المسار، باتجاه موضع داخل المرقد. وأدى نجله الأكبر مصطفى صلاة الجنازة، ثم حمل مشيعون النعش المطلي بألوان الإيراني إلى الداخل.وأظهرت مقاطع فيديو كثيرين داخل المرقد يحملون الشموع ويمدون أيديهم نحو النعش وهم يبكون.وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية، فجر الجمعة، بأن مراسم دفن خامنئي و4 من أفراد عائلته الذين قتلوا معه قد اكتملت.ويُعد الإمام الرضا من أقدس الشخصيات في المذهب الشيعي، فيما يشكل مجمع المرقد في مشهد، مسقط رأس خامنئي، مركزاً رئيسياً للحج الديني.وكانت رفات خامنئي قد جابت في وقت سابق طهران ومدينة قم، إضافة إلى مدينتي النجف وكربلاء في . وفي كل محطة، احتشدت أعداد كبيرة في الشوارع على وقع أناشيد العزاء والهتافات الثورية.