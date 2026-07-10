تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تحذر: التهديدات تنتقل إلى الإنترنت

Lebanon 24
10-07-2026 | 01:37
A-
A+
بريطانيا تحذر: التهديدات تنتقل إلى الإنترنت
بريطانيا تحذر: التهديدات تنتقل إلى الإنترنت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر مسؤولون كبار في الشرطة البريطانية من أن التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية باتت تُستخدم بشكل متزايد لتهديد المملكة المتحدة، سواء من دول معادية أو جماعات متطرفة أو تيارات يمينية متشددة.
Advertisement

وبحسب وكالة AP، قالت فيكي إيفانز، وهي منسقة وطنية بارزة لمكافحة الإرهاب في شرطة لندن، إن هناك "معركة مستمرة" ضد التهديدات على الإنترنت، مشددة على أن الشرطة تحتاج إلى مساعدة شركات التكنولوجيا لأن "هذا ليس شيئاً يمكننا القيام به وحدنا".

وقال لورنس تايلور، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، إن التطرف الإسلامي لا يزال يشكل التهديد الأكبر، لكن تهديدات جماعات اليمين المتطرف والدول المعادية زادت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت إيفانز أن تهديد الدول المعادية أصبح "المهمة الأسرع تصاعداً" بالنسبة لشرطة مكافحة الإرهاب.

مخططات مرتبطة بدول معادية
في تموز، سُجن رجلان رومانيان بعد إدانتهما بطعن صحافي يعمل في محطة تلفزيونية ناطقة بالفارسية، في هجوم قال القاضي إنه نُفذ لمصلحة الحكومة الإيرانية.

وفي حزيران، سُجن رجل أوكراني وآخر روماني لدورهما في إحراق ممتلكات مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مؤامرة تتطابق مع نمط التخريب المدعوم من الدولة الروسية.

وفي أيار، أُدين مسؤول حدود بريطاني وضابط سابق في شرطة هونغ كونغ بالتجسس لصالح الصين.

وقالت إيفانز إنه في عام 2025، سُجل أكثر من 20 مخططاً مدعوماً من إيران، شملت اغتيالات وخطفاً وجرائم خطيرة أخرى ضد المملكة المتحدة. وأضافت أن الشرطة لا تزال تحقق في احتمال وجود صلة بين إيران وهجمات حرق استهدفت مواقع يهودية في وقت سابق من العام.

كما اتهمت روسيا بتنظيم "تدفق مستمر من مخططات المراقبة" ضد أشخاص ومؤسسات في بريطانيا، بهدف استهداف من تعتبرهم موسكو أعداء، والتغلغل في الحياة اليومية، وتجنيد أشخاص للترويج لروايات روسية أو تنفيذ أعمال بالوكالة.

وأشارت إلى أن روسيا جنّدت، في أنحاء أوروبا، عشرات الأشخاص عبر تطبيقات مثل "Telegram" لتنفيذ أعمال تخريب أو إشعال حرائق، بينها حريق استهدف مستودعاً في لندن كان يضم معدات اتصالات مخصصة لأوكرانيا.

وكان ديلان إيرل، قائد ذلك المخطط، قد جُنّد عبر "Telegram" من قبل مجموعة "Wagner"، وهي منظمة مرتزقة تعمل لمصلحة موسكو وصنفتها الحكومة البريطانية جماعة إرهابية.

وقالت إيفانز إن الشرطة اعتقلت مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً في قضايا مرتبطة بمخططات بالوكالة، مضيفة أن التحدي الأكبر أمام أجهزة الأمن هو أن "أي شخص يمكن أن يصبح هدفاً"، خصوصاً عبر الإنترنت.

وأضافت من مقر شرطة لندن: "هذا لا يحدث في مكان آخر. إنه يحدث هنا. الخطر موجود في أحيائنا، وفي فضاءاتنا الإلكترونية، وفي أماكن عملنا".

صعود اليمين المتطرف
وقال تايلور إن مستوى التهديد في بريطانيا رُفع في نيسان من "كبير" إلى "خطير"، جزئياً بسبب النمو الملحوظ في القضايا المرتبطة بأيديولوجيات اليمين المتطرف.

ولاحظت الشرطة زيادة في محتوى وصفته بأنه "قذر"، خصوصاً على الإنترنت، ويجمع بين العنصرية وكراهية النساء ورهاب المثلية المتطرف.

وأضاف أن الآراء المتطرفة باتت تواجه اعتراضاً أقل، ما خلق ظروفاً أصبحت فيها أفكار كانت سابقاً مرفوضة أكثر انتشاراً.

وضرب مثالاً بقضية ألينا بيرنز، البالغة 18 عاماً، التي حُكم عليها في أيار بالسجن نحو 20 عاماً بعد مهاجمة شخص غريب بفأس، في اعتداء قال تايلور إنه كان مدفوعاً بعقلية يمينية متطرفة.

تجنيد الأطفال على الإنترنت
وأشار تايلور إلى قضية ألفي كولمان، البالغ 22 عاماً، الذي حُكم عليه بالسجن 13 عاماً ونصف بعدما حاول شراء سلاح من ضابط سري في جهاز "MI5"، موضحاً أنه تطرّف عبر الإنترنت منذ سن 14 عاماً.

وقالت إيفانز إن الجهات التي تستغل الأطفال والمراهقين تصمم محتوى إلكترونياً خصيصاً لجذبهم، عبر مزج الدعاية بمقاطع ألعاب فيديو، وصور تاريخية، وموسيقى.

وأضافت أن بعض الشباب يُدفعون إلى تنفيذ أعمال عنيفة، بينها محاولات "إعادة تمثيل" هجمات مروعة من ألعاب الفيديو في الواقع.

وفي حالات أخرى، تطلب مجموعات إلكترونية "سادية" من أشخاص التنافس في إلحاق الأذى بالآخرين عبر الإنترنت أو خارجه، من خلال هجمات إلكترونية، أو تطرف، أو عنف خطير، أو حتى اعتداءات جنسية على أطفال أو أعمال إرهابية.

وقالت إيفانز إن انتشار محتوى "قانوني لكنه مروع"، مثل مشاهد العنف الشديد والدماء، شوّه لدى بعض الأشخاص الإحساس بما هو طبيعي أو مقبول، وجعلهم أكثر عرضة للتلاعب، بما في ذلك من جانب جهات مرتبطة بدول.

ورغم أن الحكومة البريطانية أعلنت نيتها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، ترى إيفانز أن ذلك لا يكفي، داعية إلى ممارسة ضغط أكبر على شركات التكنولوجيا للحد من المحتوى الضار على الإنترنت.

وختمت بأن القوانين والسياسات التي تنظم المحتوى الضار تتقادم بسرعة، بينما تملك المنصات آليات قوية لدفع المحتوى إلى الشباب، محذرة من أن نقطة التحول لدى بعض من ينجذبون إلى هذا النوع من المحتوى تكون "سريعة وحادة".
مواضيع ذات صلة
بريطانيا والنرويج ودول أخرى تحذر من "فظائع" محتملة في الأُبيض جراء هجمات الدعم السريع
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مع موجة حر قياسية...بريطانيا تحذّر من ارتفاع خطر الغرق
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة التهديدات.. معاهدة دفاعية بين بريطانيا وبولندا
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد للضاحية الجنوبيّة لبيروت: إذا نفذت المباني سننتقل إلى صور وصيدا والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

أوكرانيا

المملكة

القضايا

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-07-10
Lebanon24
06:03 | 2026-07-10
Lebanon24
05:50 | 2026-07-10
Lebanon24
05:30 | 2026-07-10
Lebanon24
04:51 | 2026-07-10
Lebanon24
04:30 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24