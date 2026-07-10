أعمارهم بين 19 و32 عاما.. اتهام 8 رجال بمخطط دموي في البيت الأبيض

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وجهت الأميركية اتهامات إلى 8 رجال بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أقيمت في في حزيران الماضي، بهدف اغتيال الرئيس ونائبه جيه. دي فانس وعدد من الشخصيات البارزة.وأشارت الوزارة إلى ان هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة اتهام بحق المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، بعد إحباط المخطط واعتقال جميع أفراده.ووجهت إلى المتهمين تهمتا التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، والتآمر لارتكاب جريمة قتل داخل أراض اتحادية واستهداف مسؤولين في الحكومة الأميركية.وبحسب وزارة العدل، شملت قائمة الأهداف وفانس ورئيس الوزراء بنيامين والملياردير إيلون ، إلى جانب مسؤولين أميركيين وشخصيات أخرى وصفت بأنها "ذات أهمية كبيرة".وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي أن الخطة تضمنت استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لقصف الجانب من البيت الأبيض، بهدف دفع الحاضرين نحو مخرج محدد، حيث كان قناصون يعتزمون إطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار.وكان ترامب قد حضر الفعالية، التي أقيمت بالتزامن مع عيد ميلاده الثمانين والذكرى الـ250 لاستقلال ، إلى جانب مشرعين جمهوريين ومسؤولين في الإدارة ومتبرعين، بينما لم يحضر نتنياهو الحدث.وقالت السلطات إن المتهمين تواصلوا عبر مجموعات دردشة ومنتديات إلكترونية على تطبيقات "سيغنال" و"ديسكورد" و"تيك توك" و"إنستغرام"، في إطار الإعداد للمخطط.