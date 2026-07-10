تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

حلفاء أميركا يستفيقون.. هل بدأ زمن الاعتماد على الذات؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-07-2026 | 09:00
A-
A+
حلفاء أميركا يستفيقون.. هل بدأ زمن الاعتماد على الذات؟
حلفاء أميركا يستفيقون.. هل بدأ زمن الاعتماد على الذات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "The Interpreter" التابع لمعهد"Lowy Institute" الأسترالي تقريراً تحليلياً، ترجمه "لبنان24"، تناول فيه تداعيات سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن ما يبدو انتصاراً لترامب داخل الحلف قد يكون في المقابل بداية مرحلة يتعلم فيها الحلفاء الاعتماد أقل على الولايات المتحدة.
Advertisement

وقال التقرير إن ترامب بدا، خلال قمة الناتو هذا العام، وكأنه حقق انتصاراً طال انتظاره. فعلى مدى عقد كامل، ضغط على الحلفاء وهددهم من أجل زيادة إنفاقهم الدفاعي، إلى حد أنه وضع، في مرحلة معينة، التزامات المادة الخامسة من ميثاق الحلف موضع شك، في حال لم تستجب الدول الأخرى داخل الناتو لإرادته.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عودة ترامب إلى السلطة، ارتفع الإنفاق الدفاعي داخل الحلف، كما بدأ الناتو نفسه ينفتح على صفقات جديدة ومصنّعين جدد، واضعاً تركيزاً أكبر بكثير على الإنتاج العسكري مقارنة بالمراحل السابقة. ولفت إلى أن دولاً عدة بدأت تقوم باستثمارات تاريخية، في وقت تتراجع فيه الوعود المرتبطة بما بعد الحرب العالمية الثانية، أو ما عُرف بـ"السلام الأميركي".

وبحسب التقرير، فإن ما يبدو انتصاراً لترامب قد يكون أيضاً بداية عالم يتعلم فيه حلفاء أميركا كيف يحتاجون إليها بدرجة أقل. فجزء كبير من هذه الأموال يتجه حالياً نحو شركات الدفاع الأميركية، إذ خلق ترامب، تحت غطاء نزعة انعزالية متجددة، إشارة سوقية من شأنها أن تعيد مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الأميركي في وقت يحتاج فيه إلى دفعة.

لكن التقرير أوضح أن المشكلة تكمن في شروط الصفقة التي يصوغها ترامب. فالأموال التي ينفقها الناتو وحلفاء آخرون لا تمثل مجرد زيادة في الإنفاق ضمن النظام القديم، بل هي إنفاق على ترتيب جديد يصبح فيه الدعم الأميركي مشروطاً. وعلى المدى القصير، ستنفق الدول مليارات الدولارات لشراء أنظمة أسلحة أميركية الصنع، بما يتطلبه ذلك من مدربين ودعم تقني قد يستمر لعقود، أما على المدى الطويل، فهي بدأت بالفعل البحث عن بناء قدرات تقودها إلى مرحلة أكثر اعتماداً على الذات.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض في العام الماضي أن يبقى نصف الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2030 داخل أوروبا، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 في المئة بحلول عام 2035. كما أن العديد من الدول الأوروبية تنظر إلى أوكرانيا من أجل استيراد أنظمة عسكرية وُلدت في ساحة المعركة، من خارج المجمع الصناعي العسكري الأميركي.

وأشار التقرير إلى أن أوروبا تملك مؤسسات قادرة على استيعاب هذا التحول. فالناتو والاتحاد الأوروبي والبيروقراطية الأوروبية الواسعة تتيح توزيع هذه التهديدات على قارة بأكملها.

وبحسب التقرير، عندما تواجه أوروبا سؤال كيفية تخفيف اعتمادها على قيادة أميركية تزداد نزعتها التبادلية والسياسية، فإن لديها خيارات أتاحتها القوة الجماعية. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فلا تملك شبكة مماثلة، رغم أنها تواجه المشكلة الاستراتيجية نفسها، وربما بصورة أكثر حدة، بالنظر إلى التوتر المتراكم حالياً في بحر الصين الجنوبي، والجاهز للانفجار عند أول لحظة مناسبة.

وأشار التقرير إلى أن الحلفاء بدأوا وضع خططهم موضع التنفيذ. فهم لا يستطيعون التخلي بالكامل عن الولايات المتحدة، ولا ينبغي لهم ذلك أصلاً، لكن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بإمكانهم بناء ما يكفي من القوة الإقليمية والقدرة الصناعية والتنسيق السياسي، بحيث يصبح التحالف مع واشنطن خياراً يُتخذ من موقع الصلابة، لا اعتماداً اضطرارياً ظلت الولايات المتحدة تستند إليه على مدى عقود طويلة.
 
مواضيع ذات صلة
روبيو: منفتحون على سلام دائم لا يقوض أمن وازدهار أميركا أو حلفائها
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 20:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر لـ "CNN": اجتماع وفدي أميركا وإيران بدأ بحوار مفتوح وتركيز على هرمز ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 20:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ العدّ العكسي لنتنياهو؟ مخاوف من خسارة السلطة
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 20:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ التفاوض بين الدولة و"الحزب"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 20:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

أوروبا

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-07-10
Lebanon24
13:08 | 2026-07-10
Lebanon24
13:03 | 2026-07-10
Lebanon24
12:30 | 2026-07-10
Lebanon24
12:27 | 2026-07-10
Lebanon24
12:18 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24