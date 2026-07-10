قبيل انتخابات تشرين الثاني.. ترامب يُقيل مسؤولين عن سلامة التصويت

Advertisement

قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل، أقال الرئيس الأميركي ، أمس الخميس، آخر مسؤولين فدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها.وكشفت صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن "لجنة المساعدة " التي تضم أعضاء من الحزبين والجمهوري، تدار عادة بواسطة مجلس مكون من 4 مفوضين، إلا أن المفوضين الإثنين اللذين رشحهما الحزب كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المعينين من قبل ، تلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.ونقلت شبكة " إن" الإخبارية الأميركية، نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في إلى أحد المفوضين المُقالين، وجاء فيها: "نيابة عن ، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضا في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري".وندد بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".