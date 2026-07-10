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عربي-دولي

قبيل انتخابات تشرين الثاني.. ترامب يُقيل مسؤولين عن سلامة التصويت

Lebanon 24
10-07-2026 | 04:17
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قبيل انتخابات تشرين الثاني.. ترامب يُقيل مسؤولين عن سلامة التصويت
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قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، آخر مسؤولين فدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها. 
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وكشفت صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن "لجنة المساعدة الانتخابية" التي تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تدار عادة بواسطة مجلس مكون من 4 مفوضين، إلا أن المفوضين الإثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المعينين من قبل الديمقراطيين، تلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المُقالين، وجاء فيها: "نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضا في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري".

وندد الديمقراطيون بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".
 
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