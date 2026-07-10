قبيل انتخابات تشرين الثاني.. ترامب يُقيل مسؤولين عن سلامة التصويت

قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، أمس الخميس، آخر مسؤولين فدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها.
وكشفت صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن "لجنة المساعدة الانتخابية
" التي تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي
والجمهوري، تدار عادة بواسطة مجلس مكون من 4 مفوضين، إلا أن المفوضين الإثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري
كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المعينين من قبل الديمقراطيين
، تلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.
ونقلت شبكة "سي إن
إن" الإخبارية الأميركية، نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض
إلى أحد المفوضين المُقالين، وجاء فيها: "نيابة عن الرئيس دونالد ترامب
، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضا في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري".
وندد الديمقراطيون
بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".