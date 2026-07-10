مأساة في الصين.. حريق داخل مصنع أحذية يودي بحياة 28 شخصا

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واندلع الحريق، ظهر الخميس 9 بالتوقيت المحلي، في مصنع تابع لشركة "Huiteng" للأحذية في مدينة جينجيانغ، المعروفة بأنها مركز رئيسي لصناعة الأحذية الرياضية.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، كان داخل المبنى 237 عاملاً وزائران لحظة اندلاع الحريق.ودعا إلى تكثيف جهود البحث والإنقاذ بعد الحريق الذي تسبب بـ"خسائر كبيرة في الأرواح"، كما حث السلطات على محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته.وأفادت "شينخوا" بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء 213 شخصاً من المبنى.وذكرت وسائل إعلام أن شخصين من الذين تم إجلاؤهم توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى، فيما تأكدت وفاة 26 آخرين كانوا قد أُبلغ عن فقدانهم في موقع الحريق.وقال مسؤول محلي لمحطة التلفزيون الحكومية "CCTV" إن النتائج الأولية تشير إلى أن الحريق بدأ في الطابق الأرضي للمصنع.وأوضح أن المواد المستخدمة في صناعة الأحذية "قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة"، ما قد يكون ساهم في سرعة انتشار النيران.كما نقلت وسائل إعلام عن رجال الإطفاء أن كميات كبيرة من المواد كانت مخزنة في سلالم المبنى، الأمر الذي صعّب عمليات الإنقاذ.وبينما أشارت تقارير إلى أن عدداً من الأشخاص علقوا على سطح المبنى متعدد الطوابق، تم إخماد الجزء الأكبر من الحريق قرابة الساعة الخامسة مساءً.وأعلنت "شينخوا" احتجاز مسؤولين عن شركة الأحذية، إضافة إلى تجميد الحسابات المصرفية للشركة بعد الحادث.