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عربي-دولي

زيلينسكي: الصين حذّرت روسيا من استخدام السلاح النووي

Lebanon 24
10-07-2026 | 04:26
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زيلينسكي: الصين حذّرت روسيا من استخدام السلاح النووي
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الصين حذّرت روسيا من اللجوء إلى الأسلحة النووية رداً على الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.
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وأوضح زيلينسكي، في حديث للصحفيين الخميس، أن وسائل إعلام روسية طرحت خلال الفترة الأخيرة احتمال الرد على الهجمات الأوكرانية بأسلحة نووية، قبل أن يأتي موقف صيني مباشر بهذا الشأن.

وقال: "أعتقد أنكم سمعتم مثل هذه الأصوات في وسائل الإعلام الروسية: ماذا لو رددنا على الضربات الأوكرانية بالأسلحة النووية؟ ويبدو لي أن هذه كانت المرة الأولى التي ترد فيها الصين بشكل مباشر، وكأنه إنذار نهائي، بأنه لا يمكن التفكير على الإطلاق في استخدام الأسلحة النووية".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه علم بالتدخل الصيني من قادة أوروبيين خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، حيث جرى بحث "دور الصين في إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف أنه ناقش الموضوع أيضاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه فضّل عدم الكشف عن مضمون تلك المحادثة.

وكانت روسيا قد أجرت تدريبات عسكرية نووية في بيلاروسيا في أيار، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين تجنب حتى الآن توجيه تهديدات نووية مباشرة إلى كييف.

ورغم دعوات صدرت عن سياسيين روس للتصعيد، قال بوتين إن الضربات الأوكرانية لا تُلحق ضرراً كافياً يستدعي رداً نووياً من جانب موسكو.

وفي الشهر الماضي، دعا النائب عن سانت بطرسبرغ فيكتور بيروف زملاءه إلى مطالبة بوتين باستخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا، معتبراً أن ذلك قد يدفع كييف إلى توقيع اتفاق سلام.
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