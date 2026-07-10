زيلينسكي: الصين حذّرت روسيا من استخدام السلاح النووي

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وأوضح زيلينسكي، في حديث للصحفيين الخميس، أن وسائل إعلام روسية طرحت خلال الفترة الأخيرة احتمال الرد على الهجمات الأوكرانية بأسلحة نووية، قبل أن يأتي موقف صيني مباشر بهذا الشأن.وقال: "أعتقد أنكم سمعتم مثل هذه الأصوات في الروسية: ماذا لو رددنا على الضربات الأوكرانية بالأسلحة النووية؟ ويبدو لي أن هذه كانت المرة الأولى التي ترد فيها الصين بشكل مباشر، وكأنه إنذار نهائي، بأنه لا يمكن التفكير على الإطلاق في استخدام الأسلحة النووية".وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه علم بالتدخل الصيني من قادة أوروبيين خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، حيث جرى بحث "دور الصين في إنهاء الحرب في ".وأضاف أنه ناقش الموضوع أيضاً مع الرئيس الأميركي ، لكنه فضّل عدم مضمون تلك المحادثة.وكانت روسيا قد أجرت تدريبات عسكرية نووية في بيلاروسيا في أيار، إلا أن الرئيس تجنب حتى الآن توجيه تهديدات نووية مباشرة إلى كييف.ورغم دعوات صدرت عن سياسيين روس للتصعيد، قال بوتين إن الضربات الأوكرانية لا تُلحق ضرراً كافياً يستدعي رداً نووياً من جانب .وفي الشهر الماضي، دعا النائب عن سانت بطرسبرغ فيكتور بيروف زملاءه إلى مطالبة بوتين باستخدام السلاح ضد أوكرانيا، معتبراً أن ذلك قد يدفع كييف إلى توقيع اتفاق سلام.