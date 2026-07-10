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إقتصاد

اليورو الرقمي يقترب من الحسم.. لماذا تريد أوروبا هكذا مشروع؟

Lebanon 24
10-07-2026 | 04:30
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اليورو الرقمي يقترب من الحسم.. لماذا تريد أوروبا هكذا مشروع؟
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اقترب مشروع اليورو الرقمي من مرحلته التشريعية الحاسمة، بعدما منح البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات النهائية مع حكومات الدول الأعضاء، في خطوة تعد محطة أساسية ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيادته المالية وتقليل اعتماده على شبكات الدفع الأميركية.
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وبحسب وكالة "يورو نيوز"، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لمصلحة اعتماد موقفه التفاوضي، بما يتيح بدء المباحثات مع مجلس الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى الصيغة النهائية للتشريع قبل نهاية عام 2026.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج التجريبي عام 2027، تمهيداً لإتاحة العملة الرقمية للمستخدمين بحلول عام 2029، إذا اكتملت الموافقات القانونية المطلوبة.

ويُعد اليورو الرقمي نسخة إلكترونية من أموال البنك المركزي الأوروبي، تصدر مباشرة عن البنك المركزي، وتهدف إلى استكمال استخدام النقد التقليدي والخدمات المصرفية، لا استبدالها.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن إطلاق هذه العملة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقلالية منظومة المدفوعات الأوروبية، في ظل هيمنة شركات أميركية مثل "فيزا" و"ماستركارد"، إضافة إلى خدمات الدفع التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "آبل باي" و"غوغل باي".

وبموجب المقترح، سيتمكن الأفراد من الاحتفاظ باليورو الرقمي عبر محافظ إلكترونية، ضمن سقف حيازة لم يُحدد بعد، مع إمكانية إجراء المدفوعات عبر الإنترنت أو من دون اتصال بالشبكة.

ويؤكد المشروع تطبيق معايير مرتفعة لحماية الخصوصية، بحيث لا يتمكن البنك المركزي الأوروبي من التعرف مباشرة إلى هوية المستخدمين من خلال بيانات المدفوعات.

وسيتولى البنك المركزي الأوروبي تشغيل البنية التحتية للنظام، فيما تقدم البنوك التجارية وشركات خدمات الدفع الخدمات للمستخدمين النهائيين.

ورغم التوافق السياسي على المضي بالمشروع، لا تزال المفاوضات تواجه ملفات معقدة، أبرزها آلية تعويض البنوك ومزودي خدمات الدفع عن تقديم خدمات اليورو الرقمي، وطريقة توزيع الرسوم بين الأطراف المشاركة في عمليات الدفع.

كما يناقش المفاوضون مستوى الرسوم التي سيتحملها التجار، وسط توجه لجعلها أقل من الرسوم المفروضة حالياً على معاملات بطاقات الائتمان.

ومن المتوقع أن تبلغ المفاوضات ذروتها خلال الخريف المقبل، على أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام، بما يسمح ببدء المرحلة التجريبية في 2027، قبل الإطلاق الرسمي المحتمل في 2029.

وأكد النائب الأوروبي فرناندو نافاريتي روخاس، أحد كبار المفاوضين في البرلمان، أن اليورو الرقمي سيكون خياراً إضافياً للمواطنين، وليس بديلاً إلزامياً للنقد، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية. (الجزيرة)
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