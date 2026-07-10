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إقتصاد

شلل في مضيق هرمز.. السفن متوقفة!

Lebanon 24
10-07-2026 | 04:51
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شلل في مضيق هرمز.. السفن متوقفة!
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تسببت المواجهات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران بشلل شبه كامل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
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وبحسب بيانات نقلتها "بلومبيرغ" وشركة "لويدز ليست إنتليجنس" المتخصصة في معلومات الملاحة، شهد المضيق يوم الخميس انخفاضاً حاداً وغير مسبوق في حركة السفن.

وتشير البيانات إلى أن الممر الذي يعبره عادة نحو 130 سفينة يومياً لم يشهد سوى مرور 5 سفن فقط بعد الاشتباكات الأخيرة، فيما توقف عبور ناقلات النفط الكبيرة عبر المسارات التي كانت تُنسقها الولايات المتحدة بشكل شبه كامل.

ويتزامن هذا التراجع الكبير في الملاحة مع كشف صحيفة "نيويورك تايمز" أن القيادة المركزية الأميركية شنت غارات جوية واسعة يومي الثلاثاء والأربعاء، استهدفت نحو 170 موقعاً عسكرياً داخل إيران.

وتُعد هذه العملية، بحسب التقرير، الأكبر من نوعها، إذ فاق نطاقها موجة الضربات التي نُفذت أواخر حزيران بنحو 15 مرة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الضربات طالت أنظمة دفاع جوي متطورة ومستودعات للطائرات المسيّرة والصواريخ، إضافة إلى بنى لوجستية حيوية على الساحل الإيراني.

وأكدت أن الهدف من العملية هو "تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية بشكل منهجي".

كما نفت القيادة الأميركية ما قالت إنها مزاعم إيرانية بشأن حصر المرور في مضيق هرمز بالمسارات التي تحددها طهران، ووصفتها بأنها "مزاعم كاذبة".

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