الصحة العالمية تحذّر: تفشي إيبولا في الكونغو قد يتجاوز الأرقام المعلنة بأربعة أضعاف

حذّر مدير شؤون الطوارئ في ، تشيكوي إيكويزو، من أن حجم تفشي إيبولا في الكونغو قد يكون أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، مشيراً إلى أن أربعاً من كل خمس إصابات جديدة في بعض المناطق لا ترتبط بحالات معروفة سابقاً.

Advertisement

وأوضح إيكويزو أن هذه المعطيات تعكس الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الفرق الصحية في محاولة احتواء التفشي المستمر في شمال شرقي البلاد، حيث سجلت السلطات، وفق آخر البيانات الصادرة، إصابة نحو 1792 شخصاً بالفيروس، مع وفاة 625 منهم.

وقال إيكويزو في مقابلة مع وكالة " " إن "80% من المرضى الجدد الذين تأكدت إصابتهم لا يظهرون ضمن قوائم المخالطين المعروفة" في بؤرة التفشي بمدينة بونيا في إقليم إيتوري، ما يشير إلى وجود حالات انتقال للعدوى خارج نطاق المراقبة الصحية.

في المقابل، أشار إلى أن معظم الحالات الجديدة في المناطق التي تسجل أعداداً أقل من الإصابات، مثل إقليم نورث كيفو، تأتي من قوائم المخالطين، معتبراً ذلك مؤشراً على إحراز تقدم نسبي في جهود السيطرة على انتشار .

ولفت إلى أن تقديرات العالمية، المبنية على نماذج حسابية ونسب نتائج الفحوص الإيجابية، تشير إلى أن العدد الحقيقي للإصابات قد يتجاوز الأرقام المعلنة بما بين ضعفين وأربعة أضعاف.

وتتركز نحو 90% من الحالات المسجلة في إقليم إيتوري، فيما امتد الفيروس إلى مناطق أخرى، بينها إقليما نورث كيفو وساوث كيفو، وصولاً أخيراً إلى إقليم تشوبو.

وأكد إيكويزو أن نحو نصف الأشخاص الذين خضعوا لفحوص فيروس إيبولا في مدينة بونيا، عاصمة إقليم إيتوري التي يقطنها قرابة مليون نسمة، جاءت نتائجهم إيجابية، ما يعكس استمرار انتقال العدوى على نطاق واسع داخل المجتمع المحلي.