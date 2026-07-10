عودة خبراء روس إلى محطة بوشهر النووية وسط مراقبة دولية

أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، الجمعة، بدء عودة أول ستة من خبرائها إلى محطة بوشهر للطاقة النووية في ، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تراقب الوضع في المنشأة وتدعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس.

وقال لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف إن ستة موظفين من المؤسسة الروسية للطاقة النووية باشروا العودة إلى المحطة، بعد إجلاء مئات العاملين منها إثر بدء وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط.

، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن الوكالة "تراقب الوضع في محطة بوشهر"، داعياً إلى ضبط النفس.

وكانت وكالة "إرنا" قد أفادت، مساء الخميس، بأن مقذوفاً أميركياً إسرائيلياً أصاب مقراً عسكرياً في ضواحي بوشهر، حيث قال نائب حاكم المدينة إحسان جهانيان إن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية، مشيراً إلى أن الانفجارات التي سُمعت في المدينة ناجمة عن عمل منظومات الدفاع الجوي.

وتتولى "روساتوم" بناء وحدتين نوويتين جديدتين في محطة بوشهر، التي تُعد أول منشأة إيرانية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. وتقع المحطة جنوب شرقي مدينة بوشهر على ساحل العربي، وتمتد على مساحة تقارب 2.5 كيلومتر مربع.