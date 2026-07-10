تصريح جديد لترامب بشأن ايران...هذا ما قاله

جدد الرئيس الأميركي ، التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها.

وكتب على منصة " ": "طلبت منا إيران مواصلة المحادثات، ووافقنا على ذلك، لكن أوضحت لهم بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

يمكنك جمعها في عنوان وخبر واحد بهذا الشكل: وقال ترامب لـ" بوست": كنت الهدف الأول لإيران منذ وقت طويل، ولا توجد خطة اغتيال جديدة، وتركت تعليمات بقصف إيران بمستويات غير مسبوقة إذا نجحت في اغتيالي.