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عربي-دولي

تصريح جديد لترامب بشأن ايران...هذا ما قاله

Lebanon 24
10-07-2026 | 11:28
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تصريح جديد لترامب بشأن ايران...هذا ما قاله
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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "طلبت منا إيران مواصلة المحادثات، ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

يمكنك جمعها في عنوان وخبر واحد بهذا الشكل:

وقال ترامب لـ"نيويورك بوست": كنت الهدف الأول لإيران منذ وقت طويل، ولا توجد خطة اغتيال جديدة، وتركت تعليمات بقصف إيران بمستويات غير مسبوقة إذا نجحت في اغتيالي.

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