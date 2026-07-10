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عربي-دولي

العثور على وزيرة بريطانية سابقة مقتولة داخل منزلها

Lebanon 24
10-07-2026 | 12:27
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العثور على وزيرة بريطانية سابقة مقتولة داخل منزلها
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أعلنت الشرطة البريطانية العثور على الوزيرة السابقة آن ويدكومب، البالغة من العمر 78 عاماً، متوفاة داخل منزلها في منطقة دارتمور جنوب غربي إنجلترا، مؤكدة أن الجثة كانت تحمل إصابات خطيرة.

وقالت الشرطة إنها تواصل تحقيقاتها في جريمة قتل، مشيرة إلى أن البحث جارٍ عن رجل أبيض البشرة، ووصفت سير التحقيق بأنه "يتقدم بوتيرة متسارعة".

وشغلت ويدكومب سابقاً منصب وزيرة عن حزب المحافظين، قبل أن تنشق عنه وتصبح متحدثة باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة". كما مثلت دائرة ميدستون في مقاطعة كينت عضواً في البرلمان لمدة 23 عاماً.

وكان فريق إدارة أعمال ويدكومب قد أعلن في وقت سابق وفاتها، من دون الكشف عن مكان أو زمان أو ملابسات الوفاة، مؤكداً أن الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت "صعبة ومؤلمة للغاية".

من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن "حزنها العميق" لوفاة ويدكومب، داعيةً الجمهور إلى تجنب التكهنات إلى حين انتهاء التحقيقات.

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