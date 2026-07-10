العثور على وزيرة بريطانية سابقة مقتولة داخل منزلها

أعلنت الشرطة العثور على السابقة آن ويدكومب، البالغة من العمر 78 عاماً، متوفاة داخل منزلها في منطقة دارتمور جنوب غربي ، مؤكدة أن الجثة كانت تحمل إصابات خطيرة.

وقالت الشرطة إنها تواصل تحقيقاتها في جريمة قتل، مشيرة إلى أن البحث جارٍ عن رجل أبيض البشرة، ووصفت سير التحقيق بأنه "يتقدم بوتيرة متسارعة".

وشغلت ويدكومب سابقاً منصب وزيرة عن ، قبل أن تنشق عنه وتصبح متحدثة باسم حزب "إصلاح المتحدة". كما مثلت دائرة ميدستون في مقاطعة كينت عضواً في لمدة 23 عاماً.

وكان فريق إدارة أعمال ويدكومب قد أعلن في وقت سابق وفاتها، من دون مكان أو زمان أو ملابسات الوفاة، مؤكداً أن الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت "صعبة ومؤلمة للغاية".

من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن "حزنها العميق" لوفاة ويدكومب، داعيةً الجمهور إلى تجنب التكهنات إلى حين انتهاء التحقيقات.