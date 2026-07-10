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عربي-دولي

اتصال ايراني باكستاني...هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
10-07-2026 | 15:31
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اتصال ايراني باكستاني...هذا ما تم بحثه
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بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، آخر التطورات الإقليمية، في ظل استمرار المساعي الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأكد شريف، ضرورة استعادة السلام والاستقرار الإقليميين، داعياً إيران وجميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات قد تعرقل مسار التهدئة الذي تحقق بصعوبة خلال الأشهر الماضية.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أهمية الالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم، والعمل على تعزيز الاستقرار وتجنب أي تصعيد جديد.

وفي سياق متصل، كان موقع "أكسيوس" قد أفاد عن جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، إلا أن وكالة "فارس" الإيرانية نفت هذه الأنباء نقلاً عن مصدر إيراني.

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