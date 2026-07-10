اتصال ايراني باكستاني...هذا ما تم بحثه

بحث مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء شهباز شريف، آخر ، في ظل استمرار المساعي الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأكد شريف، ضرورة استعادة السلام والاستقرار الإقليميين، داعياً وجميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات قد تعرقل مسار التهدئة الذي تحقق بصعوبة خلال الأشهر الماضية.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أهمية الالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم، والعمل على تعزيز الاستقرار وتجنب أي تصعيد جديد.

وفي سياق متصل، كان موقع "أكسيوس" قد أفاد عن جولة مفاوضات جديدة بين وإيران الأسبوع المقبل، إلا أن وكالة "فارس" نفت هذه الأنباء نقلاً عن مصدر إيراني.