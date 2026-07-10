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عربي-دولي

المستجدات في المنطقة بين أمير قطر ورئيس وزراء باكستان

Lebanon 24
10-07-2026 | 15:45
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المستجدات في المنطقة بين أمير قطر ورئيس وزراء باكستان
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أعلن الدّيوان الأميري القطري، في بيان، أنّ "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدّات الإقليميّة والدّوليّة، والجهود المبذولة لدعم الأمن والسّلام في المنطقة".

وأكّد شريف، بحسب الدّيوان الأميري، "دعم باكستان الكامل وتضامنها مع دولة قطر، في ظلّ التطوّرات الإقليميّة الرّاهنة"، مشدّدًا على "أهميّة ضبط النّفس والحوار والدّبلوماسيّة، للحفاظ على مكتسبات السّلام الّتي تحقّقت خلال الفترة الماضية".

وأعرب عن تقديره لـ"دور قطر وجهودها المتواصلة في دعم مساعي السّلام"، مشيرًا إلى "تطلّع بلاده إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك، لتعزيز السّلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأوضح الدّيوان الأميري، أنّ "الجانبَين استعرضا التطوّرات الرّاهنة في المنطقة، لا سيّما ما يتعلّق بالجهود الدّبلوماسيّة والمحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مشدّدَين على ضرورة مواصلة المساعي الرّامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السّلميّة".

ولفت إلى أنّ "الجانبَين أكّدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الأمن الإقليمي، ويحافظ على أمن الملاحة والممرّات البحريّة، ويسهم في تهيئة الظّروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة".

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