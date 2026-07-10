إيران تنفي طلب استئناف المفاوضات مع واشنطن

أكدت أنها لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع ، مشددة على أن ، وانطلاقاً من نهجها المسؤول، لم ترفض طلب وسيط إقليمي لزيارة وإجراء محادثات بشأن التطورات الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن وفداً قطرياً زار مدينة مشهد، حيث أُبلغ بالمواقف ووجهات النظر ، مؤكدة أن "نقض الولايات المتحدة لالتزاماتها أصبح عادة".

واتهمت الخارجية الإيرانية بانتهاك بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أخلّت بعدد من الالتزامات بعد 22 يوماً فقط من توقيعها. وأضافت أن الهجمات الأميركية التي وقعت يومي الأربعاء والخميس شكّلت انتهاكاً للبندين الأول والثاني من المذكرة، كما اعتبرت أن إلغاء رفع عن بيع وفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية يمثلان خرقاً صريحاً لبنود الاتفاق.