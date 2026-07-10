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عربي-دولي

إيران تنفي طلب استئناف المفاوضات مع واشنطن

Lebanon 24
10-07-2026 | 16:34
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إيران تنفي طلب استئناف المفاوضات مع واشنطن
إيران تنفي طلب استئناف المفاوضات مع واشنطن photos 0
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددة على أن طهران، وانطلاقاً من نهجها المسؤول، لم ترفض طلب وسيط إقليمي لزيارة إيران وإجراء محادثات بشأن التطورات الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن وفداً قطرياً زار مدينة مشهد، حيث أُبلغ بالمواقف ووجهات النظر الإيرانية، مؤكدة أن "نقض الولايات المتحدة لالتزاماتها أصبح عادة".

واتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أخلّت بعدد من الالتزامات بعد 22 يوماً فقط من توقيعها. وأضافت أن الهجمات الأميركية التي وقعت يومي الأربعاء والخميس شكّلت انتهاكاً للبندين الأول والثاني من المذكرة، كما اعتبرت أن إلغاء رفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني وفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية يمثلان خرقاً صريحاً لبنود الاتفاق.

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