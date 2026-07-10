مسؤولون أميركيون يكشفون: واشنطن تطالب طهران ببيان يؤكد التزامها بوقف الهجمات في هرمز

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كشف ⁠مسؤولون أميركيون كبار أن تطالب بأن ‌تصدر بيانا علنيا ‌يؤكد ‌وقف الهجمات على السفن في مضيق ‌هرمز، ‌وفتح ⁠جميع المسارات أمام ⁠الشحن ‌بدون رسوم.ولفت ⁠المسؤولون في تصريحات ⁠لمجموعة ⁠من الصحفيين إلى أن المحادثات بين البلدين كانت مثمرة خلال ‌الأيام الماضية، حسبما ذكرت " ".وقال المسؤولون إن إيران "أبلغتنا بأن الهجمات الأخيرة على حركة الشحن كانت نتيجة تصرف صادر عن جهة مارقة داخل منظومتها".وأكد المسؤولون أن لدى واشنطن "خيارات عسكرية لضمان بقاء المواقع النووية غير قابلة للوصول أو إعادة التشغيل".وأوضح المسؤولون أنه "إذا لم نتوصل إلى حل بشأن الملف فلن يكون هناك اتفاق مع إيران".وتعرضت ثلاث سفن لهجوم هذا الأسبوع، ما دفع الرئيس الأميركي إلى الرد بهجمات على أهداف إيرانية.كما أعلن ‌ انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار التي وقعها الطرفان في حزيران الماضي.