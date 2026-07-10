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عربي-دولي

مسؤولون أميركيون يكشفون: واشنطن تطالب طهران ببيان يؤكد التزامها بوقف الهجمات في هرمز

Lebanon 24
10-07-2026 | 23:10
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مسؤولون أميركيون يكشفون: واشنطن تطالب طهران ببيان يؤكد التزامها بوقف الهجمات في هرمز
مسؤولون أميركيون يكشفون: واشنطن تطالب طهران ببيان يؤكد التزامها بوقف الهجمات في هرمز photos 0
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كشف ⁠مسؤولون أميركيون كبار أن واشنطن تطالب بأن ‌تصدر إيران بيانا علنيا ‌يؤكد ‌وقف الهجمات على السفن في مضيق ‌هرمز، ‌وفتح ⁠جميع المسارات أمام ⁠الشحن ‌بدون رسوم.
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ولفت ⁠المسؤولون في تصريحات ⁠لمجموعة ⁠من الصحفيين إلى أن المحادثات بين البلدين كانت مثمرة خلال ‌الأيام الماضية، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال المسؤولون إن إيران "أبلغتنا بأن الهجمات الأخيرة على حركة الشحن كانت نتيجة تصرف صادر عن جهة مارقة داخل منظومتها".

وأكد المسؤولون أن لدى واشنطن "خيارات عسكرية لضمان بقاء المواقع النووية الإيرانية غير قابلة للوصول أو إعادة التشغيل".

وأوضح المسؤولون أنه "إذا لم نتوصل إلى حل بشأن الملف النووي فلن يكون هناك اتفاق مع إيران".

وتعرضت ثلاث سفن لهجوم هذا الأسبوع، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرد بهجمات على أهداف إيرانية.

كما أعلن ‌ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار التي وقعها الطرفان في حزيران الماضي.

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