القيادة الأميركية الوسطى: واشنطن قوّضت قدرات إيران على نشر العنف خارج حدودها

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أكد المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" تيم هوكينز لـ " عربية"، أمس الجمعة، ان قوّضت قدرات نشر العنف خارج حدودها.وقال هوكينز: "قوضنا قدرات على نشر العنف خارج حدودها، ويتبقى لها بعض القدرات في مجال المسيرات والصواريخ".وأضاف: "مستمرون في حالة جاهزية تحسبا لأي قرار يتعلق بإيران".وأوضح أن إيران "تنتهك وقف إطلاق النار وتطلق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز".وشدد على أنه "ليس هناك أي تبرير لهجمات إيران ضد السفن التجارية"، مضيفا أن: "إيران تنتهك وقف إطلاق النار وتطلق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز".وأكد هوكينز أنه "لم تقع أي أضرار تذكر نتيجة الهجمات . وجهنا ضربات لإيران كي نحمّلها المسؤولية عن هجماتها في مضيق هرمز، ونعمل بكل جدية لضمان حرية الملاحة في المضيق".واختتم قائلا: "إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وهو مفتوح أمام حركة السفن".وكان الرئيس الأميركي ، جدد أمس الجمعة، التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها.