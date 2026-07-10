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عربي-دولي

القيادة الأميركية الوسطى: واشنطن قوّضت قدرات إيران على نشر العنف خارج حدودها

Lebanon 24
10-07-2026 | 23:30
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القيادة الأميركية الوسطى: واشنطن قوّضت قدرات إيران على نشر العنف خارج حدودها
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أكد المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" تيم هوكينز لـ "سكاي نيوز عربية"، أمس الجمعة، ان الولايات المتحدة قوّضت قدرات إيران على نشر العنف خارج حدودها.
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وقال هوكينز: "قوضنا قدرات إيران على نشر العنف خارج حدودها، ويتبقى لها بعض القدرات في مجال المسيرات والصواريخ".

وأضاف: "مستمرون في حالة جاهزية تحسبا لأي قرار يتعلق بإيران".

وأوضح أن إيران "تنتهك وقف إطلاق النار وتطلق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز".

وشدد على أنه "ليس هناك أي تبرير لهجمات إيران ضد السفن التجارية"، مضيفا أن: "إيران تنتهك وقف إطلاق النار وتطلق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز".

وأكد هوكينز أنه "لم تقع أي أضرار تذكر نتيجة الهجمات الإيرانية. وجهنا ضربات لإيران كي نحمّلها المسؤولية عن هجماتها في مضيق هرمز، ونعمل بكل جدية لضمان حرية الملاحة في المضيق".

واختتم قائلا: "إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وهو مفتوح أمام حركة السفن".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جدد أمس الجمعة، التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها.
 
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