رسائل ترامب إلى طهران... بين الردع وفتح باب التفاوض

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أعاد الرئيس الأميركي رفع منسوب التوتر مع عبر تحذيرات مباشرة، مؤكداً أن الصواريخ الأميركية جاهزة وموجهة نحو أهداف إيرانية، وأن أي تصعيد من جانب سيقابله رد واسع يتبعه إطلاق آلاف الصواريخ الإضافية.وتقرأ أوساط دبلوماسية هذا التصعيد الكلامي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها تجاه طهران، حيث لا يهدف الخطاب الأميركي فقط إلى التلويح بالقوة العسكرية، بل أيضاً إلى إرسال رسالة ردع واضحة مفادها أن أي تهديد للمصالح الأميركية أو لحلفائها سيقابل برد قاسٍ.لكن مصادر متابعة تشير إلى أن مثل هذه الرسائل، على رغم حدتها، لا تعني بالضرورة أن قرار المواجهة قد اتُّخذ، إذ لطالما استخدمت لغة عسكرية مرتفعة السقف كجزء من عملية التفاوض، بهدف تحسين موقعها قبل أي تفاهمات محتملة.وفي المقابل، تواجه القيادة معادلة معقدة بين الحفاظ على خطابها السياسي والعسكري، وبين تجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تكون كلفتها كبيرة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والضغوط الإقليمية والدولية.وتلفت المصادر إلى أن أي تصعيد مباشر بين واشنطن وطهران لن يبقى محصوراً بين الطرفين، بل ستكون له انعكاسات واسعة على المنطقة، ومن ضمنها ، حيث يترقب المسؤولون اللبنانيون أي تطور في العلاقة الأميركية – الإيرانية نظراً إلى ارتباط العديد من الملفات بتوازنات المنطقة.ويسأل السائلون: هل تمثل تصريحات مقدمة لعمل عسكري، أم أنها جزء من معركة عضّ أصابع تهدف إلى دفع إيران نحو تقديم تنازلات؟في انتظار الإجابة، يبدو أن المنطقة دخلت مجدداً مرحلة دقيقة، عنوانها اختبار حدود القوة بين واشنطن وطهران، حيث تختلط رسائل الردع بحسابات التفاوض، ويصبح هامش الخطأ أكثر خطورة من أي وقت مضى.