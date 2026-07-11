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عربي-دولي

بعد نشرهم تقارير عن ثغرة أمنية في طائرة ترامب.. استدعاء صحفيين من "نيويورك تايمز"

Lebanon 24
11-07-2026 | 03:32
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بعد نشرهم تقارير عن ثغرة أمنية في طائرة ترامب.. استدعاء صحفيين من نيويورك تايمز
بعد نشرهم تقارير عن ثغرة أمنية في طائرة ترامب.. استدعاء صحفيين من نيويورك تايمز photos 0
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قامت وزارة العدل الأميركية بإصدار مذكرات استدعاء بحق عدد من الصحفيين من صحيفة "نيويورك تايمز" بعد نشرهم تقارير كشفت افتقار طائرة الرئاسة الجديدة المهداة من قطر لأنظمة دفاعية متطورة.
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ووفق الصحيفة، فإن الصحفيين الخمسة الذين شاركوا في كتابة وكشف هذه التقارير هم: تايلر بيجر، إريك ليبتون، أدام غولدمان، إريك شميت، وجوليان إي. بارنز.

وتسعى وزارة العدل عبر مذكرات الاستدعاء إلى إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهادتهم وتقديم المواد التي بحوزتهم، بهدف تحديد وملاحقة المسؤولين الذين سربوا تلك المعلومات الأمنية الحساسة.

وكشف الصحفيون في تقاريرهم المنشورة عبر "نيويورك تايمز" أن طائرة الرئاسة الجديدة (بوينغ 747-8)، التي استلمها ترامب كهدية من قطر، تفتقر إلى منظومة الدفاع الصاروخي القياسية والتحصينات الدفاعية المضادة للصواريخ الحرارية الموجهة المتاحة في الطراز القديم لـ"آير فورس وان".

وتسببت هذه الثغرة، بالتزامن مع توترات أمنية وتهديدات إيرانية أثناء وجود الرئيس دونالد ترامب في أنقرة لحضور قمة الناتو، في تدخل جهاز الخدمة السرية وإجباره على العودة باستخدام الطائرة الرئاسية القديمة كإجراء احترازي.

من جهتها، دانت إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" المذكرات القانونية التي سلم بعضها من قبل عملاء فيدراليين إلى منازل الصحفيين، ووصف المستشار القانوني للصحيفة ديفيد مكرو، هذا الإجراء بأنه "عمل وقح" يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.

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