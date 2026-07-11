وساطة قطرية لفتح مضيق هرمز.. محادثات مع إيران وعُمان

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وبحسب التقرير، يناقش الأطراف إصدار بيان محتمل بشأن الكامل لـ"الممر الأوسط" في مضيق هرمز، الواقع ضمن المياه الدولية، بما يسمح بحرية الحركة والعبور.وكانت شبكة "ABC News" قد أفادت، الجمعة، بأن المفاوضات بين وإيران ستُستأنف، بعدما أقرّ مسؤولون إيرانيون، في محادثات خاصة، بأن إطلاق النار على السفن في المضيق كان "خطأً".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي إن الإيرانيين أبدوا رغبتهم في العودة إلى المحادثات مع ، قبل أن تنفي ذلك لاحقاً. كما أعلن أنه حتى في حال استئناف المفاوضات، فإن وقف إطلاق النار بات "منتهياً".وكانت إيران والولايات المتحدة قد توصلتا، منتصف حزيران، إلى اتفاق إطاري بوساطة باكستانية، يهدف إلى إنهاء المواجهة العسكرية والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.لكن الطرفين تبادلا الهجمات خلال اليومين الماضيين، وسط تصعيد أعقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.كما شنّت طهران، الخميس، سلسلة ضربات استهدفت منشآت عسكرية أميركية في البحرين والكويت وقطر والأردن، رداً على ليلة ثانية متتالية من الهجمات الأميركية.