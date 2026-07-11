تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وساطة قطرية لفتح مضيق هرمز.. محادثات مع إيران وعُمان

Lebanon 24
11-07-2026 | 11:14
A-
A+
وساطة قطرية لفتح مضيق هرمز.. محادثات مع إيران وعُمان
وساطة قطرية لفتح مضيق هرمز.. محادثات مع إيران وعُمان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشارك مسؤولون قطريون في محادثات تجريها إيران وعُمان في مسقط، بهدف إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، ولو جزئياً، وفق ما نقله موقع "أكسيوس"، السبت، عن دبلوماسي مطّلع على المباحثات.
Advertisement

وبحسب التقرير، يناقش الأطراف إصدار بيان محتمل بشأن الفتح الكامل لـ"الممر الأوسط" في مضيق هرمز، الواقع ضمن المياه الدولية، بما يسمح بحرية الحركة والعبور.

وكانت شبكة "ABC News" قد أفادت، الجمعة، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف، بعدما أقرّ مسؤولون إيرانيون، في محادثات خاصة، بأن إطلاق النار على السفن في المضيق كان "خطأً".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإيرانيين أبدوا رغبتهم في العودة إلى المحادثات مع واشنطن، قبل أن تنفي طهران ذلك لاحقاً. كما أعلن ترامب أنه حتى في حال استئناف المفاوضات، فإن وقف إطلاق النار بات "منتهياً".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد توصلتا، منتصف حزيران، إلى اتفاق إطاري بوساطة باكستانية، يهدف إلى إنهاء المواجهة العسكرية والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

لكن الطرفين تبادلا الهجمات خلال اليومين الماضيين، وسط تصعيد أعقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.

كما شنّت طهران، الخميس، سلسلة ضربات استهدفت منشآت عسكرية أميركية في البحرين والكويت وقطر والأردن، رداً على ليلة ثانية متتالية من الهجمات الأميركية.
مواضيع ذات صلة
موقع "أكسيوس": مفاوضون قطريون يشاركون في محادثات مع إيران وعمان حول مضيق هرمز بمسقط
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وساطة قطرية لخفض التصعيد: محادثات أميركية-إيرانية لإنقاذ مسار السلام
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران وعُمان ستناقشان الترتيبات المستقبلية في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

واشنطن

الأردن

الفتح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:14 | 2026-07-11
Lebanon24
14:07 | 2026-07-11
Lebanon24
14:01 | 2026-07-11
Lebanon24
13:46 | 2026-07-11
Lebanon24
13:30 | 2026-07-11
Lebanon24
13:29 | 2026-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24