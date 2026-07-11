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عربي-دولي

إعصار بافي يضرب الصين.. إجلاء 1.7 مليون شخص وخسائر في الفلبين وتايوان (صور)

Lebanon 24
11-07-2026 | 13:46
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إعصار بافي يضرب الصين.. إجلاء 1.7 مليون شخص وخسائر في الفلبين وتايوان (صور)
إعصار بافي يضرب الصين.. إجلاء 1.7 مليون شخص وخسائر في الفلبين وتايوان (صور) photos 0
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ضرب إعصار بافي اليابسة في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، في وقت متأخر من ليل السبت، بعدما جلب رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة إلى الجزر الجنوبية في اليابان وتايوان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية.
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ويُعد بافي ثاني إعصار يضرب الصين خلال نحو أسبوع، بعد إعصار مايساك الذي اجتاح جنوب البلاد في 3 تموز.
Super Typhoon Bavi hits US island of Rota


وقبل وصول الإعصار، أجلت السلطات الصينية أكثر من 1.7 مليون شخص، وأصدرت إنذارات عالية في شرق البلاد، مع وصول سرعة الرياح القصوى المستدامة قرب مركزه إلى 144 كيلومتراً في الساعة.

ومر الإعصار شمال تايوان، قبل أن يتجه نحو مدينة يوهوان الساحلية في تشجيانغ، وسط توقعات بأن يتحرك شمالاً وغرباً إلى الداخل الصيني وأن يضعف تدريجياً.

وأفادت وكالة "شينخوا" بأن مقاطعة تشجيانغ أجلت أكثر من 1.7 مليون شخص حتى صباح السبت، فيما نقلت مدينة شنغهاي نحو 34 ألفاً من سكان المناطق عالية الخطورة بحلول الظهر.
Chinese evacuates more than 1 million as Typhoon Bavi makes landfall | AP News


وفي مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، أجلت مدينة نينغده أكثر من 3700 شخص من المناطق المعرضة للخطر، بينما وضعت السلطات أكثر من 17 ألف عامل إنقاذ في حالة تأهب.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إنذاراً برتقالياً من الإعصار، وهو ثاني أعلى مستوى من أصل 4 درجات، ما أدى إلى تعليق الدراسة في عدد من المدارس، ووقف خدمات العبّارات، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، وتعليق بعض خدمات السكك الحديدية فائقة السرعة.

كما أصدر المركز أول إنذار أحمر للعواصف المطرية هذا العام، وفق ما ذكرت محطة "CCTV" الحكومية.
Typhoon Bavi: China braced for second major storm in a week - BBC News


وأعلنت السلطات تخصيص 40 مليون يوان، أي نحو 5.9 مليون دولار، من أموال الإغاثة المركزية لدعم جهود الوقاية والإنقاذ والإغاثة الطارئة في مقاطعتي تشجيانغ وفوجيان.

وقبل وصول الإعصار إلى الصين، تسببت الأمطار الموسمية التي اشتدت بفعل بافي بمقتل 17 شخصاً على الأقل في جنوب الفلبين، معظمهم جراء انهيارات أرضية.

وقال المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني الفلبيني دييغو ماريانو إن انهياراً أرضياً ضرب قرية في بلدة مالاباتان الساحلية بمقاطعة سارانجاني، ما أسفر عن مقتل 10 قرويين على الأقل وفقدان 3 آخرين.
China Evacuates over 1 Million as Typhoon Bavi Nears - The Japan News


كما أدى انهيار أرضي آخر في بلدة كالانوجاس بمقاطعة لاناو ديل سور إلى مقتل 5 أشخاص، بينما لا يزال 6 في عداد المفقودين. وغرق شخصان في مياه الفيضانات في مقاطعة بوكيدنون الجنوبية.

ونُقل نحو 11 ألف قروي إلى 77 مركز إيواء طارئ، معظمها في جنوب الفلبين، بسبب الطقس العاصف.

وفي تايوان، سجلت السلطات ما لا يقل عن 113 إصابة جراء الإعصار حتى مساء السبت، بينها إصابات ناجمة عن حوادث دراجات نارية على طرق زلقة بسبب المطر والرياح.

كما تم إجلاء أكثر من 14200 شخص من أنحاء مختلفة من الجزيرة، بينها مقاطعة هوالين الشرقية ومدينة تايتشونغ الوسطى، فيما عُلقت الدراسة والعمل في معظم أنحاء تايوان.

وفي اليابان، حذرت السلطات في الجزر الجنوبية، خصوصاً في محافظة أوكيناوا، من أمواج عاتية ورياح قوية وعواصف مدية، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK".

وضربت الرياح والأمطار الغزيرة عدداً من الجزر، بينها إيشيغاكي، مع استمرار التحذيرات من تداعيات الإعصار.
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