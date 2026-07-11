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عربي-دولي

كندا تحيي ذكرى سريبرينيتسا: العدالة شرط للسلام

Lebanon 24
11-07-2026 | 15:36
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كندا تحيي ذكرى سريبرينيتسا: العدالة شرط للسلام
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أحيت كندا، السبت، ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، داعية إلى مواصلة الجهود من أجل تحقيق العدالة والمصالحة والسلام الدائم.
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وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية، في بيان، إن أوتاوا تستذكر الإبادة التي وقعت عام 1995 في سريبرينيتسا بالبوسنة والهرسك، حيث قُتل أكثر من 8000 بوسني، فيما أُجبر أكثر من 20000 شخص على مغادرة منازلهم على يد القوات الصربية البوسنية.

وجاء في البيان: "في هذا اليوم الحزين، تتذكر كندا الضحايا وتعترف بالتأثير العميق والدائم الذي خلفته هذه الإبادة الجماعية على الناجين وعائلاتهم وهم يواصلون التعافي".

وأشار البيان إلى أن كندا تحيي أيضاً اليوم الدولي الثالث للتأمل وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، الذي أُقر بعد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار 2024.

وأكدت أوتاوا استمرار تعاونها مع حكومة البوسنة والهرسك والشركاء الدوليين من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية دايتون للسلام لعام 1995، بما في ذلك من خلال دورها في المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ السلام.

وشددت كندا على دعمها "سيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها وطابعها متعدد الأعراق"، معتبرة أن السلام والاستقرار في البلاد يبقيان أساسيين للمنطقة الأوسع.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة الاعتراف بجرائم الإبادة الجماعية، مثل ما حدث في سريبرينيتسا، وإحياء ذكراها ومحاسبة مرتكبيها، لضمان العدالة والمصالحة والسلام الدائم. (الاناضول)
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