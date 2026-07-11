مقترح عُماني لهرمز.. ممران للملاحة وموافقة إيرانية شمالاً

كشف مصدر مطلع على المفاوضات لشبكة "CNN"، السبت، أن سلطنة عُمان أعدّت مقترحاً لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، يقوم على اعتماد ممرين منفصلين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي.

وينص المقترح، الذي لم يتم توقيعه بعد، على إبقاء الممرين مفتوحين أمام حركة السفن، على أن يسمح الممر الجنوبي، الواقع ضمن المياه الإقليمية العُمانية، بحرية الملاحة كما كانت قبل الحرب.

أما السفن التي تعبر الممر ، الواقع ضمن المياه الإقليمية ، فستحتاج إلى موافقة مسبقة من ، من دون فرض أي رسوم بموجب الاتفاق المقترح.

ويأتي ذلك بعد زيارة عباس عراقجي إلى مسقط، السبت، حيث أجرى محادثات مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي بشأن الجهود الدبلوماسية والوضع في مضيق هرمز، وفق ما ذكرت العُمانية الرسمية.

وبحث الجانبان الجهود الهادفة إلى ضمان سلامة وحرية الملاحة في المضيق "في ضوء الظروف والتداعيات الناجمة عن التطورات الأخيرة"، بحسب الوكالة.

كما اتفق الطرفان على عقد مزيد من المحادثات الفنية والسياسية لمتابعة الملف.

وكانت الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق وصول عراقجي إلى سلطنة عُمان لإجراء محادثات بعد تجدد الاشتباكات في المنطقة. (cnn)