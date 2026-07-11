ردًا على استهداف سفينة في هرمز.. ضربات أميركية جديدة على إيران وإغلاق المضيق مجددا

في السياق، قال الحرس الثوري في بيان انه "في إعلان سابق، ذكرنا أن تدخلات الأجانب وتحديد مسار غير قانوني لحركة السفن في مضيق هرمز سيؤدي إلى رد فعلنا الحازم، وسيواجه عملية زيادة حركة المرور في المضيق. قبل ساعات، تم تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من الأجانب، حاولت عدة سفن التحرك خارج المسار المعتمد، وتجاهلت التحذيرات والتنبيهات الخاصة بنا بشأن تصحيح المسار والتحرك ضمن المسار المعتمد. وبالضرورة، تعرضت إحدى السفن، التي أغلقت أنظمتها مما أدى إلى تعريض الأمن البحري للخطر، لإطلاق نار تحذيري وتم إيقافها".أضاف:" في أعقاب هذا الحادث، أولاً، وبسبب هذا الخرق الأمني الناتج عن تدخل غير قانوني من قبل الأجانب، سيتم إغلاق مضيق هرمز مؤقتًا، حتى إشعار آخر، وحتى انتهاء تدخلات الولايات المتحدة في هذه المنطقة، ولن يُسمح لأي سفينة بالمرور. ثانيًا، إذا ارتكب العدو المعتدي، مستغلاً هذا الحادث الذي هو نفسه سببُه، أي خطأ أو ارتكب انتهاكًا جديدًا ضدنا، فسيتم الرد عليه بقوة، وسيتم استهداف قواعد جديدة للعدو في المنطقة. تتوجب عواقب مثل هذا التدخل على العدو الأمريكي والصهيوني والدول التي وضعت أراضيها تحت تصرف قواعد العدو لهذه التهديدات".وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية قد أعلنت، الأحد، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة بحرية على بعد 9 أميال بحرية شرقي سلطنة عُمان، قبل أن تفيد بأن سفينة حاويات تعرضت لأضرار أدت إلى اندلاع حريق على متنها. ولاحقاً، أكدت الهيئة أن أفراد طاقم السفينة غادروها وهم حالياً على متن قارب نجاة.وجاءت الضربات الأميركية بعد إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية أن بحرية الحرس الثوري أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، عقب إطلاق نيران تحذيرية على سفينة قالت إنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به.ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الحرس الثوري أطلق صاروخاً على سفينة شحن تجارية حاولت عبور المضيق، ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لأضرار.وقال مسؤولون أميركيون للموقع إن واشنطن كانت قد طالبت إيران بإعلان رسمي يؤكد فتح مضيق هرمز ووقف استهداف السفن، لكن الهجوم جاء بدلاً من ذلك.وفي سياق موازٍ، عاد المقترح العُماني إلى الواجهة، بعدما نقلت شبكة "CNN" عن مصدر مطلع أن سلطنة عُمان أعدت مسودة لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر ممرين منفصلين.وبحسب المقترح، يبقى الممر الجنوبي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية العُمانية، مفتوحاً أمام الملاحة كما كان قبل الحرب، فيما تحتاج السفن العابرة عبر الممر ، الواقع ضمن المياه الإقليمية ، إلى موافقة مسبقة من طهران من دون فرض رسوم.وكان الإيراني عباس عراقجي قد زار مسقط، السبت، حيث التقى نظيره العُماني بدر البوسعيدي، وبحث معه آليات ضمان المرور الآمن للسفن في المضيق. وأعلنت وكالة الأنباء العُمانية أن المحادثات ستستمر على المستويين الفني والسياسي.وفي رد أميركي على التصعيد، قال بيت هيغسيث عبر منصة "إكس" إن إيران "اتخذت خياراً سيئاً وهي الآن تدفع الثمن".وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، دفعت إلى إعلان إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المفاوضات.وفي الخليج، أعلنت دولة الإمارات، الأحد، أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع صواريخ وطائرات مسيّرة من إيران.وقالت الإماراتية إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد ناجمة عن تعامل منظومات الدفاع الجوي مع صواريخ باليستية وجوالة وطائرات مسيّرة.وبين الضربات الأميركية وإغلاق هرمز والتحركات العُمانية، يدخل التصعيد مرحلة أكثر خطورة، إذ لم تعد المواجهة محصورة بالضربات العسكرية المباشرة، بل باتت تمس حركة الملاحة والطاقة وأمن الخليج بأكمله.