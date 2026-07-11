بعد الغارات الاميركية.. دول خليجية تتصدى لاعتداءات إيرانية

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وقالت الإماراتية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة من إيران".وأضافت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن تعامل منظومات الدفاع الجوي مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة.وفي البحرين، أعلنت إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.من جهتها، دعت وزارة الداخلية القطرية الجميع إلى البقاء في المنازل والأماكن الآمنة، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية والمناطق المكشوفة حتى زوال الخطر.ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الأميركي، الأحد، تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، رداً على هجوم استهدف سفينة مدنية في مضيق هرمز.وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن الجيش الأميركي شن جولة جديدة من الضربات على إيران، بعد هجوم للحرس الثوري على سفينة حاويات ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.وبحسب "سنتكوم"، بات أحد أفراد الطاقم المدنيين في عداد المفقودين، فيما أصبحت السفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات.وأكدت القيادة الأميركية أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي .ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الأهداف شملت مواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى رادارات مراقبة جوية ومواقع تخزين صواريخ داخل إيران.وعلّق الأميركي بيت هيغسيث على الضربات، قائلاً عبر "إكس" إن إيران "اتخذت خياراً سيئاً وهي الآن تدفع الثمن".