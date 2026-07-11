أكثر من 300 هدف داخل إيران.. الجيش الأميركي ينهي الجولة الثالثة من ضرباته

أنهى الجيش الأميركي، الأحد، الجولة الثالثة من عملياته العسكرية داخل ، بعدما استهدف خلال ثلاث ليالٍ أكثر من 300 موقع، رداً على الهجمات التي طالت سفناً تجارية في .

وقالت الأميركية "سنتكوم" إن شملت نحو 140 هدفاً عسكرياً، باستخدام مقاتلات انطلقت من قواعد برية وبحرية، إلى جانب طائرات مسيّرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة.

وطالت الضربات مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيّرات، ومنشآت بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات، إضافة إلى مواقع للرصد والمراقبة على السواحل .

وأوضحت "سنتكوم" أن العملية نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي ، وتهدف إلى تقليص قدرات المستخدمة في استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين.

وجاءت الجولة الأخيرة بعد مهاجمة سفينة حاويات ترفع علم في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وتضرر غرفة محركاتها، إضافة إلى فقدان أحد أفراد الطاقم.